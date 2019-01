Návrat po náročnom období: Slovanista Rabiu prekvapil aj zmenou výzoru

Je späť! S futbalistami Slovana Bratislava sa pustil do zimnej prípravy aj Ibrahim Rabiu (27).

Skúsený nigérijský stredopoliar má za sebou ťažkú životnú skúšku. V septembri mu zomrela mama. Počas návštevy rodnej krajiny ho uštipol komár a nakazil sa maláriou. Nepríjemnú diagnózu mu oznámili po návrate na Slovensko. Liečba bola úspešná, no do ostrého tréningu ho lekári pustili až teraz.

V jeseni odohral len sedem súťažných zápasov. „Zažil som náročné obdobie, ktoré však bolo silnou skúsenosťou pre mňa i najbližšiu rodinu. Už som zdravý, optimisticky naladený a najmä silnejší. Som šťastný, že môžem opäť naplno trénovať s mužstvom. Je to fantastický pocit znovu si užívať futbal. Tvrdo na sebe pracujem,“ povedal sympatický Rabiu pre klubovú stránku Slovana.

Hoci hlavné mesto zasypal v priebehu týždňa sneh a teploty oscilovali okolo nuly, Nigérijčana to nevyviedlo z miery. „Na Slovensku pôsobím už niekoľko rokov (dva roky hral za Trenčín - pozn. red.), takže som sa na nízke teploty už aklimatizoval.

Spoluhráčov návratom potešil, ale aj prekvapil. Do prípravy vbehol s novým imidžom - s dohola vystrihanou hlavou. Hustá brada ostala, no kadere sú minulosťou. „Možno sa moje problémy spájali aj s vlasmi, tak som ich dal dole. Chalani si ma so smiechom doberali,“ prezradil päťnásobný nigérijský reprezentant.

Rabiu vie, že ho čaká veľa driny, ak sa chce prebiť do základnej zostavy ligového lídra. Slovan sa zakrátko presťahuje na nové Tehelné pole, kde v roku 100. výročia založenia klubu a 50 rokov od víťazstva v PVP chce oslavovať majstrovský titul.dodal Rabiu.