Facebookom koluje najmilší inzerát rodičov z Česka: TOP nápad, ako dostať deti od počítača

Dve muchy jednou ranou! Rodičia dostali nápad, vďaka ktorému pomôžu deti zbaviť závislosti od počítačových hier a to nie je všetko!

Počítačové hry či Xbox sa v jednej českej rodine stali u detí každodennou činnosťou. Aby rodičia vytrhli svojich synov zo života vo virtuálnom svete, dostali skvelý nápad, ktorý sa zapáčil aj samotným deťom.

A tak začali synovia (13 a 12 rokov) brigádovať. Ponúkajú pomocnú ruku ľuďom vo svojom susedstve v mestskej časti Prahy - Řeporyje. Pomôžu s nákupom, kosením trávnika, odhadzovaním snehu, venčením psa, doučovaním angličtiny, vysávaním auta či domu, alebo si zahrajú šachy s babičkou. Odmenou za tieto služby sú dobrý pocit a dobrovoľné vreckové, ktorého výška závisí od ľudí.

Otvoriť galériu Zdroj: Facebook/ Darina Letty Bond

"Nikolas šiel dnes s kamarátom odhŕňať sneh u miestnych babičiek. Hurá! Niky zarobil 200 korún a 3 hodiny makal. Teraz ideme hodiť leták ľuďom do schránok a chlapci budú pomáhať s nákupom, snehom a v záhradách u susedov," raduje sa matka detí na Facebooku a zároveň podrobnejšie vysvetľuje, prečo sa k tomuto kroku uchýlili: "Niky sa už prestával zaujímať o bežný svet kvôli tomu virtuálnemu, všetko, čo chcel, mal. Je to naša chyba, ale chce sa mi šťastím plakať, že sám šiel dnes makať. Bol už skoro súci na liečbu závislosti na Playstation, Xboxe a telefóne. Zvládneme to. Teraz to už vidím pozitívne."