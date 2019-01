Ples v opere škrtol z úvodného ceremoniálu dôležitú vec: Mnohí si to nevedia ani predstaviť

V sobotu sa v priestoroch historickej budovy Slovenského národného divadla uskutoční devätnásty ročník Plesu v opere.

Podujatie tento rok okrem dobročinného zámeru pripomenie aj dôležitosť radosti a šťastných okamihov. Ples, ktorého moderátorkou bude tentoraz herečka Lucia Hurajová, sa totiž bude niesť v téme rapsódia šťastia.

Jedným z cieľov inkluzívneho vzdelávania, na ktoré sa Ples i tentoraz zameriava, je totiž vytváranie dobrej atmosféry v bežných triedach, kde by sa deti cítili šťastné a akceptované. Dôležitosť radosti pripomenie hosťom a hostkám Plesu hneď jeho úvodný ceremoniál postavený na zvukoch tela, vokáloch a rytmike v podaní piatich sólistov, doplnený o prvky ako step či body drumming v podaní zoskupenia Project Wings pod vedením talentovanej Britky Carli Jefferson. „Rada by som do divadla vniesla kúsok obyčajného šťastia, ktoré nám často prinášajú tie najobyčajnejšie momenty,“ vyjadrila svoje pocity režisérka Jana Burkiewicz.

O hudobnú dramaturgiu úvodného programu sa opäť postará Oskar Rózsa. Zaujímavosťou je, že úvod Plesu v opere bude patriť len vokálom a zvukom vytvoreným netradičnou formou, nezaznie jediný tón z nástrojov, no pritom to bude ozajstná oslava hudby. V rámci ceremoniálu sa predstavia beatboxer, skladateľ a spevák En.dru, Svetlana Rymarenko, Ondrěj Ruml, Jaroslav Dolník a David Uličník. Otvárací valčík dobročinného Plesu v opere, ale aj celej plesovej sezóny na Slovensku, sa uskutoční tradične v podaní tanečníkov Interklubu Madit.