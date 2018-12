Šaty moderátorke Plesu v opere šije známy návrhár: Ako vzniká róba inšpirovaná šťastím

Róbu, v ktorej sa predstaví moderátorka 19. ročníka dobročinného Plesu v opere, herečka Lucia Hurajová, vytvorí módny návrhár Marcel Holubec.

,,Je príjemné, keď môžem svoj talent zúročiť takýmto spôsobom. Teší ma, že to nie je len o samotných šatách, ale aj o dobročinnosti, s ktorou je Ples v opere spätý,“ vyjadril sa dizajnér, ktorý ponuku podľa vlastných slov prijal s radosťou i pokorou. Zároveň tiež priblížil, ako postupoval pri počiatočných návrhoch.

„V prvom momente som si položil otázku, kedy som šťastný. Je to najmä vtedy, keď som zamilovaný, ale viem sa tešiť aj z maličkostí. Vtedy mám pocit, že lietam až k oblakom,“ vysvetlil Holubec a dodal, že keď sa za šatami ukrýva príbeh, je to pridaná hodnota aj pre samotnú nositeľku Luciu Hurajovú. ,,S Marcelom sme sa vzácne na všetkom zhodli, preto verím, že sa táto harmónia premietne aj do samotnej prípravy šiat. Tie by mali zhmotniť tohtoročnú tému Plesu v opere, ktorou je rapsódia šťastia,“ opísala spoluprácu s tvorcom moderátorka podujatia.

Slávnostný večer, ktorý sa uskutoční v druhú januárovú sobotu v priestoroch historickej budovy Slovenského národného divadla, už tradične otvorí novú plesovú sezónu na Slovensku. História Plesu v opere sa začala písať v roku 2001. Na začiatku bol zámer nadviazať na plesovú tradíciu, ktorá sa pestovala v mestách po celom Slovensku. Na minulom 18. ročníku hostia plesu venovali historicky najvyššiu sumu, celkovo 254 620 eur. Od roku 2010 tak dobročinný Ples v opere rozdelil 1,8 milióna eur. V súčasnosti je kapacita 19. ročníka plne obsadená.