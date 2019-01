Parlament sa opäť bude zaoberať témou interupcií: Poslanci majú jasno v tom, ako budú hlasovať

Skúšajú to opäť! Prvá polovica minulého roka sa niesla aj okolo diskusie o sprísnení potratov. V parlamente to navrhli poslanci fašistickej strany a hrozilo, že návrh prejde. Zo schôdze ho preto stiahli.

Po Novom roku je však obmedzenie interrupcií opäť na stole, a to rovno vo forme dvoch paragrafových úprav. Novelu zákona sa snažia pretlačiť napriek tomu, že počet interrupcií na Slovensku klesol na minimum a podľa prieskumu novelu nechce takmer 60 % opýtaných. Nový Čas zisťoval, ako sa k návrhu postavia ostatné strany. Budete hlasovať za zákon?

Posledný pokus zakázať potraty zastavili poslanci v hodine dvanástej, tesne pred hlasovaním. Zákonodarcovia miesto sprísnenia interrupcií odhlasovali návrh Juraja Blanára (Smer-SD), na základe ktorého bola novela o potratoch z rokovania napokon stiahnutá. Kotlebovci v pondelok prišli s novým návrhom a deň po nich vyrukoval s vlastným aj Richard Vašečka z KDH.

Oba materiály sa zhodujú v tom, že ženám by na potrat nestačila iba písomná žiadosť, ale na vykonanie interrupcie by musela byť matka dokázateľne ohrozená na živote, prípadne by tehotenstvo muselo byť dôsledkom trestného činu, akým je napríklad znásilnenie. V súčasnosti je zákrok legálny do 12. týždňa tehotenstva, stačí oň len písomne požiadať.

„Osobne nesúhlasím so žiadnym potratom s výnimkou zákrokov nevyhnutných na záchranu života matky. Novela, ktorú predkladám, je kompromisom, ktorý najbližšie zodpovedá stavu našej spoločnosti,“ tvrdí Vašečka s tým, že jeho návrh oproti kotlebovskému precíznejšie stanovuje podmienky ich vykonávania. Poslanci argumentujú celkovými číslami potratov.

Cirkev pokus o novelizáciu zákona v minulosti privítala, no mala problém s predkladateľmi - extrémistami. Vašečkov návrh víta. „Každá zmena, ktorá zlepší aktuálny stav, je dobrá. Obraciame sa s dôverou na poslancov, aby zmenu k lepšiemu podporili,“ vyhlásil hovorca biskupov Martin Kramara.

Ako budeme hlasovať?

Budeme mať voľnú ruku, Anton Hrnko (63), SNS

Osobne mám problém hlasovať o takýchto otázkach, ktoré za posledných 70 rokov dospeli do nejakého štádia. Aktuálny stav tejto veci je na hrane možného, čo sa týka ochrany ľudského života. Poslanecký klub pravdepodobne bude mať pri hlasovaní voľnú ruku.

Získavam podporu, Anna Verešová (51), OĽaNO

Základné právo na život, v tomto prípade počatého dieťaťa, je v našej krajine nedodržané, a preto som za zmenu potratového zákona. Súčasný potratový zákon je barbarským zákonom a jeho existencia s takýmto rodokmeňom je hanbou celého Slovenska. Kolega Vašečka ma oslovil so žiadosťou o získanie podpory pre jeho návrh a ja mu vyhoviem.

Budeme proti, Martin Glváč (51), Smer

Máme budúci týždeň sedenie medzi predsedami a podpredsedami poslaneckých klubov a k programu sa vyjadríme až potom. Myslím, že je to zase to isté, iba boli vychytané nejaké muchy. Ale takto sa takýto zákon neprijíma. Vzhľadom na navrhovateľov vám viem povedať, že určite budeme proti, aj keby sme s návrhom obsahovo súhlasili.

Nie je na to dôvod, Natália Blahová (44), SaS

Určite nechceme zasahovať do momentálnej legislatívy. Nie je na to spoločenská objednávka ani objektívny dôvod, interrupcie klesajú po stovkách každý rok, sme na historických minimách. Ak žena ide na interrupciu, je to znamenie, že sa ocitla v mimoriadne ťažkej životnej situácii a je neľudské ešte jej to sťažovať.

Vyvolávajú emócie, Béla Bugár (60), Most-Híd

Otázka podľa mňa znie úplne inak. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, či je šťastné, ak sa predstavitelia ďalších strán opakovane dajú vyprovokovať populistickou aktivitou ĽSNS, ktorá svojimi návrhmi sleduje jediný cieľ: vyvolať emócie v spoločnosti počas kampane pred dôležitými voľbami, ktoré nás v nadchádzajúcich mesiacoch čakajú. Most-Híd je zásadne proti účelovému nastoľovaniu takých tém, ktoré sú pre spoločnosť zvlášť citlivé.

Je to na poslancoch, Boris Kollár (53), Sme rodina

Osobne som principiálne proti potratom. Ale keď sa ma spýtate, ako hlasovať, budem hlasovať za to, aby o tom rozhodovala žena. Musím však upozorniť, že u nás v klube sme si od začiatku k niektorým etickým otázkam povedali, že budeme mať voľné hlasovanie, je na každom poslancovi u nás, ako sa s tým vyrovná.