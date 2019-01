Kuzminová otvorene: Na to aká som profíčka, neviem povedať, aké chyby som urobila

Víťazkou rýchlostných pretekov žien na 7,5 km v rámci 4. kola Svetového pohára v biatlone sa vo štvrtok v nemeckom Oberhofe stala talianska reprezentantka Lisa Vittozziová.

Druhá skončila s odstupom 5,3 s Francúzka Anais Chevalierová a tretie miesto obsadila Švédka Hanna Öbergová so stratou 15 s na víťazku. Vittozziová si po bezchybnej streľbe pripísala na svoje konto premiérové víťazstvo v SP.

Trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová obsadila skvelé 7. miesto. Na strelnici urobila dve chyby, obe na 'ležke'. Na trati predviedla druhý najrýchlejší bežecký čas zo všetkých štartujúcich.

"Chyby ma vôbec nepotešili. Neviem presne opísať tie nepresné výstrely, budem hovoriť so streleckým trénerom.Myslím si, že každá z pretekárok sa dnes potrápila. Aj keď som predviedla dobrý bežecký

Dvadsaťšesťročná Breznianka Paulína Fialková na strelnici minula dvakrát na 'stojke' a skončila na 21. priečke.

"Nula v ľahu ma potešila, aby som bojovala aj v ďalšom kole. Bohužiaľ nevyšla mi stojka. Do poslednej chvíle som bojovala o čo najlepší výsledok. Veľmi som chcela začať nový rok tak ako skončil ten starý, ale dní bude ešte veľa. Trať je tu veľmi náročná. Sneh, ktorý tu v uplynulých dňoch napadol, je dosť pomalý. Zobralo mi to veľa síl, s tým bojovať. Bežecky to nebol môj deň," skonštatovala Paulína Fialková v rozhovore pre RTVS.

V 101-člennom štartovom poli bola aj Ivona Fialková, ktorá po 2 streleckých chybách finišovala na výbornej 23. pozícii. "Dve chyby na strelnici bol iba priemerný výkon.Oberhof je jedno z najťažších stredísk," uviedla v cieli pre RTVS Ivona Fialková.

Terézii Poliakovej po dvoch chybách na strelnici patrilo v cieli 88. miesto. V sobotňajších stíhacích pretekoch sa zo Sloveniek predstavia sestry Fialkové a Kuzminová.

Program 4. kola SP v nemeckom Oberhofe pokračuje v piatok od 14.30 h rýchlostnými pretekmi mužov na 10 km. V sobotu sa uskutočnia stíhacie preteky žien o 12.45 h SEČ a mužov o 15.00 h SEČ. Program zavŕšia v nedeľu štafety žien o 11.45 h SEČ a mužov o 14.30 h SEČ: Výsledky - SP 2018/2019 v biatlone - Oberhof (Nem.) - štvrtok:

Rýchlostné preteky žien na 7,5 km: 1. Lisa Vittozziová (Tal.) 22:34,6 min (0), 2. Anais Chevalierová (Fr.) +5,3 s (0), 3. Hanna Öbergová (Švéd.) +15,0 (0), 4. Marte Olsbuová-Roiselandová (Nór.) +18,1 (1), 5. Irina Krivková (Biel.) +21,5 (0), 6. Vita Semerenková (Ukr.) +29,1 (0), 7. Anastasia Kuzminová +30,3 (3), .... 21. Paulína Fialková +1:05,4 min (2), ... 23. Ivona Fialková +1:06,9 (2), ... 88. Terézia Poliaková (všetky SR) +3:13,9 (2)