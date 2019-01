Kalamita v metropole východu: Nádielka snehu z Košíc skončí pri Hornáde

Sneh im dal poriadne zabrať! V metropole východu narobil prvý väčší nápor vločiek značné problémy hlavne na sídliskách. Aj druhý deň po hustejšom snežení zostávali na uliciach nebezpečné plochy.

Pracovníci mesta sa tam totiž nestihli dostať. Išlo najmä o neodhrnuté parkoviská a chodníky vrátane schodov - predovšetkým v okrajových, avšak husto obývaných zónach. Silvia Karolyiová, hovorkyňa Kositu, ktorý v meste zabezpečuje údržbu, pre Nový Čas uviedla, že sa v prvom rade sústredili na komunikácie, po ktorých vedú linky hromadnej dopravy.

„V teréne bolo 14 veľkých a 12 malých mechanizmov a 80 zamestnancov. Snažíme sa o zmiernenie dopadov sneženia,“ uviedla hovorkyňa a potvrdila, že majú už schválenú skládku na odpratanie snehu pri rieke Hornád. Taxikári sa sťažovali na ťažšie prístupné vozovky hlavne na sídliskách Ťahanovce, Košického vládneho programu a Dargovských hrdinov, no zlá situácia panovala aj na Západe.

„Išlo o parkoviská a bočné prístupové cesty, kde boli problémy, pokiaľ vodič nemal pohon na všetky štyri kolesá,“ ponosoval sa jeden z taxikárov. Košičanka Iveta (49) na Sofijskej ulici horekovala pri sídliskových schodoch: „Sú stále neodhrnuté a nebezpečné! Čo keď si niekto zlomí nohu alebo ruku?“ Otvoriť galériu Ceduľky s nápisom, že chodník je v zime neudržiavaný, sa v meste rozšírili. Tento je pri obchodnom centre Erika. Zdroj: Zdeněk Kovář, anc

Ďalšia chodkyňa z tohto sídliska v Ťahanovciach Jana (35) tlačila kočík s 5-mesačnou dcérkou Emmou, mala iný názor: „Je to lepšie ako po minulé roky. Ak sneží husto, je normálne, že to hneď neodhrabú.“ Sneženie spôsobilo aj niekoľko úrazov. „Prevládali zlomené zápästia a členky, ale ošetrovali sme aj pacientov so zlomenou stehennou kosťou, zlomeným rebrom či po úraze hlavy. Jedného pacienta museli aj hospitalizovať,“ uviedla hovorkyňa UNLP Košice Ivana Stašková.