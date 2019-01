Tínedžerka tajila pred rodinou svojho staršieho priateľa: Po autonehode ukázal svoju pravú tvár!

Stredoškoláčka Ellie Skromme (18) z americkej Kalifornie si s Bradym (22) začala v roku 2016.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Avšak vzťah jej rodina neschválila, tínedžerkinmu otcovi vadilo, že Brady je od jeho dcéry o 4 roky starší. ,,Keď nájdete svoju druhú polovičku, nemôžte proti tomu veľa robiť. Tak sme spolu chodili v tajnosti,“ cituje Ellie portál The Sun. O tom, že sa s Bradym nerozišla, sa jej rodina dozvedela až v septembri 2017. Jej život zmenila hrozivá autonehoda.

Ellie si v ten deň všimla nezrovnalosti s volantom v jej aute, no nevenovala im pozornosť. Cestou zo školy na brigádu však havarovala, keď jej pravé koleso odletelo. Auto so stredoškoláčkou za volantom sa prevrátilo až šesťkrát. ,,Potom som z auta vyliezla bočným oknom, no keď som ležala tvárou v špine, auto na mňa dopadlo,“ spomína na strašné chvíle.

Tínedžerka mala dolámané kosti, rebrá aj stavce a kolabovali jej pľúca. ,,Poškodenie mojej chrbtice bolo nezvratné, necítila som nič od pása dole. Nielenže som stratila schopnosť chodiť a cítiť svoje nohy, stratila som možnosť ísť sama na záchod a celú svoju nezávislosť,“ opísala Ellie.

Jedinú aspoň trochu pozitívnu stránku nehoda mala. Brady po nešťastí ihneď sadol do auta a šiel za svojou láskou do nemocnice. Od jej lôžka sa odmietal pohnúť. ,,Moja rodina v tom čase ani netušila, že spolu sme. Hoci je toto celé strašné, myslím, že keby som nemala autonehodu, moja rodina by Bradyho nikdy neuznala,“ povedala. Ellie skončila na vozíku a prechádza náročným zotavovaním. ,,Rodina videla, ako vydržal po mojom boku cez to všetko a vidia, že je skutočný muž,“ dodala.