Obézna tínedžerka našla po rokoch šikanovania lásku: Rozdiel, ktorý okamžite udrie do očí

Tínedžerku roky šikanovali muži kvôli jej krivkám. Často ju nazývali veľrybou a to nebolo najhoršie, niektorí sa jej aj vyhrážali smrťou. Napriek peklu, ktoré si prešla neznenávidela mužov a dokonca si našla aj lásku.

Zdravotná sestra Sierra Mead (19) z Nového Mexika váži viac ako 130 kilogramov a vždy sa cítila neistá kvôli svojmu telu. V škole ju šikanovali a neustále počúvala, že je veľryba, hroch alebo tučná. To ju donútilo, aby svoje telo skrývala pod vrstvami oblečenia a snažila sa byť neviditeľná. Na sociálnych sieťach si začala všímať iné obézne ženy, ktoré sa obliekali odvážne a nemali problém ukázať svoje krivky v plnej kráse. Sierra sa nimi inšpirovala a jej život sa obrátil k lepšiemu.

Samozrejme aj na internete je mnoho kritikov, ktorí ju častujú nepeknými pomenovaniami a dokonca jej aj prajú smrť. No našiel sa aj jeden mladík, ktorému učarovala ešte v roku 2017. Spoznali sa na online zoznamke a rýchlo sa zamilovali. Mason váži len 75 kilogramov, no dodal, že váha jeho láske k Sierre nebráni. Nehanbil sa priznať ani k úžasnému sexuálnemu životu, ktorý spolu majú.

"Vďaka nemu som získala väčšiu sebadôveru. Som si istá, že ľudia nás ohovárajú, pretože on je tenký a ja zas úplný opak," prezradila Sierra pre The Sun. To, že mladík je o polovicu menší ako ona ani jednému neprekáža. Mason povedal, že na svojej polovičke najviac miluje jej vzhľad. "Milujem všetko na jej tele. Má také jemné krivky, neviem sa ich nabažiť," doplnil.