Futbalista Škriniar ukázal svoju detinskosť: Milan, toto si už naozaj prehnal!

Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar (23) momentálne prechádza náročným obdobím. S tlakom na svoju osobu sa vyrovnáva len veľmi ťažko...

Prirodzenou súčasťou života každého profesionálneho športovca je, okrem iného, aj vyjednávanie o podmienkach nových kontraktov. Túto prácu majú na starosti predovšetkým hráčski agenti. Podmienky si ale v konečnom dôsledku diktujú samotní športovci.

Zástupcovia médií počas obdobia horúčkovitých jednaní radi špekulujú predovšetkým o dĺžke a celkovej hodnote budúcej zmluvy. Je preto prirodzené, že hráči cítia veľký tlak, jedná sa predsa o ich budúcnosť. Profesionálny športovec by sa však mal vedieť s podobnými situáciami diplomaticky vysporiadať.

To neplatí v prípade Milana Škriniara! Na sociálnych sieťach reagoval slovenský reprezentant na článok denníka Nový Čas naozaj prehnane. Ostrými invektívami sa pustil nie len do redakcie, ale zaútočil aj na bežných Slovákov. "Slovenské médiá a ľudia = HNOJ. Teraz komentujte a robte články. Česť výnimkám," neštítil sa vulgárností Škriniar. On samotný má navyše na rováši škandalóznu žúrku, po ktorej rezignoval tréner Ján Kozák.

Nový Čas vo svojom stredajšom článku prebral informáciu zahraničného portálu internews, ktorý zverejnil správu, že Škriniar žiada od vedenia Interu zvýšenie platu zo súčasných 1,6 milióna na 3,6 milióna eur. Je preto otázne, či si práve toto zaslúžilo detinskú a vysoko neprofesionálnu odpoveď z jeho strany. Navyše, do talianskych novinárov sa obuť bojí, no do slovenských sa hrdinsky pustí.