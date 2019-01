Škriniar stavia Inter Miláno do pozoru: Chce o 2 milióny viac!

Stavia slávny Inter Miláno do pozoru! Dej šachovej partie Milana Škriniara (23) s talianskym klubom o jeho budúcnosti sa dramaticky stupňuje. Slovenský reprezentant so svojím zamestnávateľom stále nepredĺžil zmluvu, ktorá znie do leta 2022. Kameňom úrazu sú peniaze. Obe strany sa zatiaľ nevedia na nich dohodnúť.

Pilier obrany „nerazzurri“ zarába ročne okolo 1,7 milióna eur. Podľa prvých informácií z Talianska si chcel polepšiť na 3 milióny. Najnovšie však portál internews.it blízky milánskemu klubu tvrdí, že Škriniar žiada zvýšenie až na 3,6 milióna. Takýto nárast je pre Inter nepredstaviteľný. Vedenie tretieho tímu Serie A už avizovalo, že mu môže ponúknuť sezónny príjem 2,5 milióna eur. To sa rodákovi zo Žiaru nad Hronom máli. Wayne Rooney lieta v problémoch: Hviezda MLS vyvádzala na letisku Odíde či ostane? Chce si Škriniar vyššími nárokmi vynútiť odchod z Interu a vrhnúť sa do náručia Barcelony, ktorá už vlani v lete núkala za slovenský klenot 70 miliónov eur? Inter pýtal o 10 miliónov viac. Najčítanejší denník Gazzetta dello Sport píše, že odvtedy jeho hodnota stúpla najmenej o 20 miliónov. „Ide o veľmi dôležitú, až kľúčovú postavu milánskeho tímu,“ zdôraznili noviny. Slovenskí futbalisti prevetrali svoje polovičky, tie sa pochválili sexi zábermi Celú situáciu komplikuje potenciálny príchod stopéra Diega Godina z Atlética Madrid. Inter stojí na križovatke. V súvislosti s angažovaním skúseného uruguajského reprezentanta sa klubu otvárajú rôzne scenáre pred nasledujúcou sezónou. Aj taký, že staví na dvojicu Godin - De Vrij a obetuje Škriniara, aby dodržal podmienky finančného fair play. Okrem Barcelony striehnu na vývoj situácie okolo Slováka aj Manchester United a Bayern Mníchov. Mladík Liverpoolu sa predviedol ako starý harcovník: Takto sa bráni! „Teší ma, že som súčasťou Interu Miláno. Vždy sa dajú veci robiť lepšie, ale faktom je, že Inter sa vrátil po dlhom čase do Ligy majstrov. Bola to pre mňa skvelá skúsenosť. Rovnako tak i každý ligový zápas v Serii A. Ostanem v Interi aj tento rok,“ povedal Škriniar pred pár dňami pre televízny kanál Sky Sport.