Naštvaný otec Vondráčkovej prehovoril o rozvádzajúcej sa dcére: Toto nedokáže pochopiť!

Česká speváčka Lucie Vondráčková (38) a hokejista Tomáš Plekanec (36) sa rozvádzajú po siedmich rokoch vzťahu.

Lavína následných udalostí, obviňovania a osočovania zasiahla aj speváčkinho otca Jiřího Vondráčka (68). Hudobník si neželá, aby jeho zať alebo ktokoľvek iný ničil jeho dcére povesť. Dlho sa k rozvodu nechcel vyjadrovať, trpezlivosť mu došla až teraz.

,,Ako sa asi má Lucka cítiť, ako jej má byť. Nemohla ani prísť na premiéru svojho filmu. Je v Kanade zavretá bez toho, aby to chcela,“ povedal Vondráček pre Expres.cz. Speváčka a herečka sa nezúčastnila premiéry filmu Mimo objektívu. Samotná Lucie sa nedávno sťažovala, že kvôli Plekancovi nemôže krajinu javorového listu opustiť.

Jej otec nevie prekusnúť, že sa mnohí do Vondráčkovej pustili, hovoria, že je zlá matka alebo zlatokopka, čo chce z rozvodu s bývalým hráčom NHL vytrieskať čo najviac. ,,Veď je to poctivé dievča, ktoré neskutočne maká, snaží sa byť skvelou mamou, drie ako nikto. Snaží sa byť vo svojej práci dobrá a darí sa jej to. Tak prečo jej toľko ubližujú?“ zamyslel sa Vondráček, ktorý podľa Expres.cz nedokázal v hlase zakryť hnev.

Dcéru sa snaží podporovať aspoň na diaľku. ,,Do Kanady sa zatiaľ nechystáme, ale sme neustále v spojení. Vždy za ňou budeme stáť. Nechápem tú zlobu, ktorá sa v ľuďoch berie. Veď Lucka nikdy nikomu neublížila,“ povedal.