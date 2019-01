Zuzulovej kritika počas finálovej jazdy Petry Vlhovej: V cieli jej ale padla sánka

Skvelý výsledok! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (23) vyhrala v utorok večer v rakúskom Flachau slalom Svetového pohára.

Prerušila tak víťaznú sériu svojej najväčšej konkurentky tejto sezóny, Američanky Mikaely Shiffrinovej. Vlhová v súčte oboch kôl predstihla favoritku o 15 stotín sekundy.

Po prvom kole viedla Shiffrinová, tretia Vlhová na ňu strácala 31 stotín. V druhom kole ale rodáčka z Liptova predviedla na rozbitej trati najrýchlejšiu jazdu a zaskočila všetky svoje súperky. No nielen tie. Je jasné, že na to, aby porazila Američanku, musela ísť na hrane absolútneho rizika. To si však zrejme neuvedomovali počas komentovania Zuzulová a komentátor Vladimír Genda.

"Petra sa snaží bojovať, ide moc priamo na bránky, nejde práve v tých dierach až tak plynulo, akoby mala. Ak chce poraziť Mikaelu, musí ísť naozaj čisto," komentovala Velez-Zuzulová vrchnú časť finálovej jazdy Vlhovej, pričom na medzičasoch bola Peťa najrýchlejšia. No keď 23-ročná Slovenka prišla do cieľa a jej čas bol o 1,17 sekundy rýchlejší ako dovtedy vedúcej Rakúšanky Liensbergerovej, Zuzulovej padla sánka: "Tak ten spodok preletela neuveriteľne!" ťažko hľadala slová zaskočená Veronika.

Z riskantnej finálovej jazdy Petry Vlhovej bol prekvapený aj komentátor RTVS Vladimír Genda. "Začiatok veľmi odvážny, nebolo to ideálne. A opäť problémy, začiatok Petre nevychádza. A bude tam asi strata. Tak nie, napriek tým chýbam má ešte 26 stotín k dobru. Veľmi agresívna jazda," komentoval vrchnú časť riskantnej jazdy. V cieli ale už videl všetko úplne inak. "To je neuveriteľné! Najlepšie druhé kolo. Fantázia! Toto sa bude ťažko prekonávať," nadchýnal sa.

Vlhová tak vo Flachau konečne zastavila Shiffrinovej víťaznú šnúru. V slalome jej dovtedy zakaždým sekundovala na druhom mieste. Shiffrinová zvíťazila pred Vlhovou v Levi, Killingtone, Courcheveli, Semmeringu a Záhrebe. V celkovom hodnotení SP aj poradí disciplíny vedie Američanka pred Slovenkou.