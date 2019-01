Škandál na Kube: Krajina nenahlásila tisícky prípadov nákazy vírusom zika

Kuba údajne v roku 2017 nenahlásila niekoľko tisíc prípadov nákazy vírusom zika, uvádza na svojich webových stránkach odborný časopis New Scientist s odvolaním sa na výskum vedcov z americkej univerzity v Yale.

Úrady komunistického štátu sa podľa neho nedržali pravidiel ohľadom hlásenia prípadov vírusu zika dohodnutých s Panamerická zdravotnícka organizácia (PAHO).



Prvý prípad nákazy vírusom zika sa na Kube objavil v marci 2016. Podľa PAHO krajina o ďalších prípadoch prestala informovať v januári 2017 a len v správach v médiách z predminulého mája sa písalo o 1900 prípadoch. "Odhadujeme, že počet nakazených vírusom zika na Kube v roku 2017 bol podobný počtom v krajinách s podobným počtom obyvateľov za rok 2016," uvádzajú autori výskumu s tým, že sa predvlani na Kube vírusom zika nakazilo okolo 5700 ľudí.



Vedci skúmali cestovné záznamy 184 osôb, ktoré sa vírusom zika nakazili pri pobyte v zahraničí a zistili, že 95 percent z nich bolo na Kube. Tieto "skryté" prípady nákazy môžu podľa nich stáť za šírením vírusu do ďalších krajín, pretože ľudia ani zdravotné úrady si nie sú vedomí zvýšeného rizika nákazy. Zamlčovanie zo strany kubánskych úradov mohlo v roku 2017 "viesť k mnohým ďalším prípadom," píše na internetových stránkach New Scientist.



Nákaza vírusom zika má u niektorých dospelých podobné príznaky ako bežná viróza - ide o bolesti hlavy, kĺbov, horúčku. U väčšiny nakazených sa ochorenie navonok nijako neprejavuje. Peter Hotez z Baylorovy lekárskej školy v Texase tvrdí, že aj v súčasnosti sa môžu prejavovať následky nákazy vírusom zika. "Malo by byť možné rozpoznať výkyv alebo nárast v počte defektov u novorodencov," hovorí. U ľudského plodu, na ktorý pôsobí vírus zika, sa môže vyvinúť mikrocefália. Pri nej dieťaťu predčasne prestane rásť mozog a zvyčajne aj celá hlava. Toto poškodenie je nezvratné.