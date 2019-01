Rallye Dakar odštartoval aj s dvoma Slovákmi: TOTO nás čaká

Slávnostným štartom sa začal v nedeľu večer 41. ročník slávnej Rallye Dakar. Na štart sa aj tento rok opäť postavili dvaja slovenskí motocyklisti Štefan Svitko (36) a Ivan Jakeš (45).

Súťaž sa tentoraz koná iba v jedinej juhoamerickej krajine, a to v Peru., z toho maximálne 2 961 kilometrov v rýchlostných skúškach (trasa pre automobily). Posádky v kamiónoch absolvujú vždy o dva kilometre menej. Jazdci na motocykloch a štvorkolkách majú pred sebou celkovo 5 541 kilometrov, z toho 2 880 km bude pretekárskych.

Prvá etapa bola na programe v pondelok 7. januára. Cieľ Dakaru je naplánovaný na štvrtok 17. januára opäť v peruánskej metropole Lime. Pretekári si tento rok užijú viac piesku. Až 70 percent trate totiž povedie cez pieskové duny. To je veľký rozdiel oproti minulosti. „Čaká nás iba desať etáp, ale budú o to náročnejšie. Počas uplynulých rokov som získal mnoho skúseností na to, aby som vedel, čo mám očakávať. Budeme častejšie jazdiť v piesku, čo mi vyhovuje, ale bude to nebezpečné. Etapy v Peru boli v minulosti vynikajúce. Budem mať k dispozícii nový motocykel. Ak by som ho mal porovnať so starým, tak sme asi sto rokov popredu. Viem veľmi dobre, aký nevyspytateľný môže byť Dakar. Môžete spadnúť už v prvej alebo aj v poslednej etape,“ povedal Svitko pre oficiálnu stránku Dakaru.

Tohtoročný Dakar navyše zahrnul do svojho programu aj tzv. maratón. Pretekári počas neho nebudú môcť využiť pomoc svojich tímov. Bude to medzi štvrtou a piatou etapou.

Slovenský motocyklista Štefan Svitko skončil v pondelkovej úvodnej etape na 41. ročníku Rely Dakar v Peru na 16. mieste. Tridsaťšesťročný Žaškovčan zvládol 84 km dlhý meraný úsek z hlavného mesta Limy do Pisca za hodinu a päť minút, za víťazným Španielom Joanom Barredom zaostal o 7:24 min. Na druhej priečke sa umiestnil Čiľan Pablo Quintanilla s mankom 1:34 min, tretí najrýchlejší bol Američan Ricky Brabec s odstupom 2:52 min. Rakúsky obhajca prvenstva Matthias Walkner obsadil siedmu pozíciu, na Barredu na úvod stratil 3:12 min.

Druhý slovenský reprezentant Ivan Jakeš vstúpil do juhoamerického púštneho dobrodružstva horšie, keď ho klasifikovali na 34. mieste (+15:44 min). Pondelkový 84 km dlhý špeciál pozostával výlučne z pieskových dún a pretekári štartovali v obrátenom poradí.

"Dnes to bolo celkom slušné. Natrénované síce mám, ale v tých dunách to mohlo byť aj lepšie. Budem mať dostatok času na to, aby som sa ešte zlepšil. Som zdravý, nespadol som, motorka je v poriadku a teším sa na ďalší deň," povedal Svitko vo videu.

Druhý slovenský reprezentant Ivan Jakeš vstúpil do juhoamerického púštneho dobrodružstva horšie, keď ho klasifikovali na 35. mieste (+15:44 min). Pondelkový 84 km dlhý špeciál pozostával výlučne z pieskových dún a motocyklisti štartovali v obrátenom poradí.

Program Rallye Dakar 2019

7. januára: 1. etapa: Lima – Pisco, meraný úsek: 84 km/celkovo 331 km

8. januára: 2. etapa: Pisco – San Juan de Marcona, 342 km/553 km

9. januára: 3. etapa: San Juan de Marcona – Arequipa, 331 km/798 km

10. januára: 4. etapa: Arequipa – Moquegua, motocykle a štvorkolky 351 km/511 km

11. januára: 5. etapa: Moquegua - Arequipa, motocykle a štvorkolky 345 km/776 km

12. januára: Arequipa voľný deň

13. januára: 6. etapa: Arequipa – San Juan de Marcona, motocykle a štvorkolky 317 km/838 km

14. januára: 7. etapa: San Juan de Marcona – San Juan de Marcona, 323 km/387 m

15. januára: 8. etapa: San Juan de Marcona – Pisco, meraný úsek: 360 km/575 km

16. januára: 9. etapa: Pisco – Pisco, 313 km/409 km

17. januára: 10. etapa: Pisco – Lima, 112 km/359 km