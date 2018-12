Svitko už ráta dni pred odchodom na jubilejný Dakar: Silvester prežije konečne s rodinou!

V tomto čase bol už zvyčajne zbalený a na ceste do Afriky alebo Južnej Ameriky, keďže Dakar sa začínal na prelome rokov.

Tento rok je však vzhľadom na organizačné a termínové zmeny pre motocyklového pretekára Štefana Svitka (36) jedinečný: Silvestra strávi prvý raz po 9 rokoch doma s manželkou Katkou a dcérkami – trojročnou Sofiou a po prvý raz aj s polročnou Sárou. Organizátori posunuli štart Dakaru v Peru na 7. januára, slovenský zástupca tak získal pár dní k dobru. Preteky budú mať len 10 etáp na rozdiel od minulosti, keď ich bývalo v programe až 14. Rodák zo Žaškova tak poletí zo Slovenska až po Novom roku.

„Je to tak pre mňa lepšie. Navyše, všetky etapy sa pôjdu len v jednej krajine – Peru. Sú síce kratšie, ale náročnejšie. Každý deň zhruba tristo kilometrov v piesku a dunách,“ prezradil pre magazín Fresh. Novinku oceňuje aj manželka Katka, ktorú však o pár dní opäť čakajú chvíle plné napätia pri sledovaní online informácií o priebehu pretekov. Každý absolvovaný kontrolný bod je znamením, že Števo je v poriadku.

Okrem pohody, ktorú získa Svitko spoločnými sviatkami s rodinkou, mu zvyšuje optimizmus aj nová motorka, ktorá je už niekoľko dní na ceste do Južnej Ameriky. KTM 450 Rally má viaceré nové úpravy, je ľahšia a aj menšia, čo uľahčuje jej ovládanie v náročnom teréne. Na jazdcov čakajú piesočné pláne, nevyspytateľné duny aj komplikované riečištia. Organizátori zaraďujú Svitka do širšieho okruhu favoritov – dvakrát už bol piaty, raz dokonca druhý, čím v roku 2016 vstúpil medzi elitu vytrvalostných pretekov. „Pripravujem sa na 110 percent. Buď to vyjde, alebo nie. Budem bojovať. O to viac, že v roku 2018 som nedojazdil. Bolo mi to ľúto, vypadol som z ôsmeho miesta, aj som si trochu poplakal,“ priznal.

Všetci na prilbe Otvoriť galériu Zdroj: instagram

Svitko nebude počas úmorných etáp na Dakare sám. Na prilbe už tradične nosí aj portréty svojich blízkych – a najnovšie k nim, samozrejme, pribudla aj malá Sofia. Autorom maľby je Michal Pňaček, o dizajn sa postaral Miloš Sekerák.

KTM 450 Rally Otvoriť galériu Zdroj: instagram

• model, ktorý mali vlani k dispozícii továrenskí jazdci

• menšia a ľahšia konštrukcia na manévrovanie v pieskoch

• motor: 1 valec, 4-takt, objem 450 ccm, výkon 70 koní

• prídavné nádrže na palivo aj vodu

• sériové olejové tlmiče (48 mm) vymenené za 52 mm

• tím berie viac druhov pneumatík a dezénov od rôznych výrobcov

Svitko na Dakare Otvoriť galériu Zdroj: anc

• 2010: 13. miesto

• 2011: nedokončil (porucha)

• 2012: 5. miesto

• 2013: nedokončil (zranenie)

• 2014: 9. miesto

• 2015: 5. miesto

• 2016: 2. miesto

• 2017: 25. miesto

• 2018: nedokončil (zranenie)