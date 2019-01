Trump trvá na výstavbe múru na hranici s Mexikom: Bude treba miliardy eur

Americký prezident Donald Trump trvá na svojej požiadavke na vyčlenenie miliárd dolárov na výstavbu bezpečnostného múru na hranici s Mexikom.

V nedeľu vyhlásil, že má vo svojom tábore "ohromnú" podporu v tejto spornej otázke, ktorá viedla k čiastočnému zastaveniu financovania federálnych inštitúcií, tzv. shutdownu, vstupujúcemu do tretieho týždňa, informovala agentúra AFP.

"Musíme postaviť múr," povedal Trump pred novinármi, keď odchádzal z Bieleho domu do prezidentského víkendového sídla Camp David. "Je to o bezpečnosti pre našu krajinu. Nemáme na výber," deklaroval a opätovne varoval, že by mohol vyhlásiť núdzový stav, aby dosiahol výstavbu múru aj bez súhlasu Kongresu.

Trump tiež pripustil, že bezpečnostná bariéra na hranici s Mexikom môže byť vyrobená z "ocele namiesto betónu". Podľa vlastných slov plánuje zavolať šéfom oceliarskych spoločností a požiadať ich, aby pripravili nový návrh "krásneho oceľového produktu", ktorý "použijeme ako našu bariéru". Citovala ho agentúra AP s pripomienkou, že Trumpova vláda už vynaložila milióny dolárov na výstavbu prototypov múru v Kalifornii.

Tzv. čiastočný shutdown, teda pozastavenie financovania federálnych inštitúcií v USA, nastal 22. decembra po tom, ako stroskotali rokovania straníckych lídrov v Kongrese a zástupcov Bieleho domu ohľadne požiadavky Trumpa na financovanie výstavby pohraničného múru. Trump v piatok vyhlásil, že táto situácia by mohla trvať aj "mesiace alebo dokonca roky".

Trumpovi horí pod nohami: Demokrati sú pripravení konať

V dôsledku shutdownu je približne 800.000 federálnych zamestnancov na nútenej dovolenke alebo pracuje bez vyplácania mzdy. Peniaze nedostáva ani množstvo federálnych dodávateľov, píše AFP. Rozhovory o ukončení shutdownu majú pokračovať v nedeľu popoludní miestneho času v kancelárii viceprezidenta Mikea Pencea po tom, ako sobotňajšie stretnutie za účasti hlavných zástupcov Demokratickej strany v Kongrese neprinieslo výraznejší posun. Trump však naznačil, že ani od tejto novej schôdzky nič neočakáva, keďže "veľmi vážne rozhovory prídu v pondelok, utorok, stredu".