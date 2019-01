Juraj († 18) doplatil na jazdu bez vodičáka: Desivé slová jeho kamaráta

Na nerozvážnosť doplatil životom! Po párty si Juraj († 18) sadol bez vodičáka do auta a odviezol kamarátku z Cífera do Trnavy. Na spiatočnej ceste narazil do betónového plota. Čo na riskantnú jazdu hovoria jeho kamaráti?!

Prázdny dom rodičov, ktorí mali byť v čase tragédie na lyžovačke v Tatrách, využil vo štvrtok večer Juraj († 18) na to, aby zorganizoval párty. Ráno sa rozhodol, že sadne za volant, hoci vôbec nemal vodičák. „Nechal sa nahovoriť, aby kamarátku odviezol domov do Trnavy, on ani moc nechcel. Zobral otcovo služobné auto a išiel. Keď sa už vracal späť, stala sa tá nehoda,“ opísal posledné Jurajove chvíle života kamarát Denis. Otvoriť galériu Juraj († 18) sadol za volant bez vodičáka (vtrede). Zdroj: ajd Podľa neho mladík vôbec nemal vzťah k autám, ani si neplánoval urobiť vodičák. „On si robil teraz nadstavbu na strednej škole, ale od svojich 14 rokov vždy popri škole aj pracoval ako kuchár, aby nemusel byť závislý od rodičov,“ hovorí jeho najbližší priateľ. Podľa neho všetci, čo ho poznali, sú v obrovskom šoku, rodina sa z tragédie nevie spamätať. Nehodou sa zaoberá aj polícia. „V mierne ľavotočivej zákrute dostal šmyk, autom prešiel do protismeru, tu sa otočil a pravou časťou narazil do betónového oplotenia rodinného domu,“ informovala Martina Kredatusová, krajská policajná hovorkyňa v Trnave. Či sa pod nehodu podpísal aj alkohol, bude známe až po pitve. Tínedžer bez vodičáku narazil na diaľnici do odstaveného auta: Žena zomrela, jej syn je zranený