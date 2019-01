Žlté vesty opäť vyšli do ulíc francúzskych miest: Nizka účasť a menšie nepokoje

Podporovatelia protestného hnutia tzv. žltých viest vyšli v sobotu do ulíc po celom Francúzsku, ale účasť bola oveľa nižšia, než počty demonštrantov na zhromaždeniach vlani v novembri a decembri. O tomto odhade informovala tlačová agentúra DPA.

Protestujúci v Paríži sa stretli na ulici Champs-Élysées - v dejisku zrážok s políciou počas predchádzajúcich víkendov - potom sa pohli smerom k historickej budove Parížskej burzy. Krátko po poludní sa tam už zišli stovky protestujúcich, atmosféra bola búrlivá, ale nenásilná. Verejnoprávna stanica FranceInfo hlásila v ostatných malých a veľkých francúzskych mestách účasť na zhromaždeniach od niekoľko desiatok po vyše 1200 ľudí. Polícia použila v mestách Beauvais a Montpellier slzotvorný plyn. Zatiaľ nie sú dostupné oficiálne odhady počtov protestujúcich.

Pomerne nízka účasť demonštrantov naznačuje, že hnutie sa dáva po Vianociach a sviatočnom období znovu do pohybu len s ťažkosťami. Toto hnutie totiž do veľkej miery nemá vedenie a jeho bašty sú prevažne v menších mestách a vo vidieckych oblastiach. Počas prvého víkendu protestov žltých viest, v polovici novembra, vyšlo do ulíc vyše 280.000 demonštrantov. Vtedy zablokovali cesty po celom Francúzsku, aby tak vyjadrili svoj nesúhlas s plánovaným zvyšovaním cien pohonných látok.

Na následných víkendových protestoch sa odohrali násilné zrážky medzi políciou a protestujúcimi v Paríži i ďalších mestách, preto došlo k zatknutiu stoviek ľudí a k mnohým zraneniam. Vláda nakoniec ustúpila a ceny paliva nezvýšila, ale protestujúci vyjadrili ďalšie požiadavky, vrátane rozsiahleho znižovania daní, zvyšovania miezd a zavedenia mechanizmu pre občanov žiadajúcich referendá o závažných témach. Prezident Emmanuel Macron v polovici decembra zareagoval nákladným balíkom daňových úľav a mzdových príplatkov, zameraným prevažne na dôchodcov a pracujúcich ľudí s nižšími platmi. Takisto sľúbil veľké celonárodné diskusie a konzultácie.