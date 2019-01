Jaro je vo forme: Halák je produktívnejší než niektorí korčuliari

Ďalší vydarený zápas. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák (33) v zápase Boston Bruins – Calgary Flames (6:4) zlikvidoval 33 streleckých pokusov hostí a navyše si pripísal aj asistenciu.

Celkovo ich má na svojom konte v tomto ročníku NHL už tri, čím sa nemôžu pochváliť ani niektorí jeho krajania spomedzi korčuliarov ako Martin Marinčin (jedna asistencia) a Marko Daňo (bez bodu), ktorí v sezóne odohrali v profilige zhodne po osem duelov.

Jaroslav Halák sa takmer pravidelne strieda v bránke Bruins s fínskym kolegom Tuukkom Raskom a spoločne vytvorili jednu z najlepších dvojíc na svojom poste v NHL. Proti Calgary dostal príležitosť rodák z Bratislavy a okrem skvelých zákrokov si pripísal aj asistenciu pri presilovkovom góle českého útočníka Davida Pastrňáka v 41. minúte. „Jaro má neskutočnú sezónu! Vychytal nám množstvo víťazstiev a je naozaj vynikajúci. Poznal som ho už aj predtým, ako k nám v lete prišiel. Je to výborný chalan a som rád, že je v našom tíme. Máme tu ďalšieho Slováka, naplňuje sa nám to tu a niekedy znie v kabíne mix slovenčiny a češtiny, čo je super,“ teší sa Pastrňák, aktuálne štvrtý najlepší kanonier a ôsmy najproduktívnejší hráč celej súťaže.

Halákov prínos pre tím ocenil po novoročnom zápase Winter Classic v Indiane proti Chicagu aj kapitán Bostonu Zdeno Chára. „Jaro na sebe neustále tvrdo pracuje, je to bezproblémový typ hráča a veľmi dobre u nás zapadol. Je fajn, že sme v situácii, keď môžeme nasadiť jedného aj druhého brankára a vždy to bude dobrý výber. Keď bol Tuukka Rask chvíľku mimo hokejového diania, bol Jaro pre nás veľkým pilierom a bez neho by sme nemali také výsledky ako s ním,“ uznal Chára.