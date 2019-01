Bokroš si nedával servítku pred ústa: Ostré slová na adresu svojich zverencov

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov obsadila na majstrovstvách sveta hráčov tejto vekovej kategórie konečné ôsme miesto a štvrtýkrát za sebou neprešla cez štvrťfinále.

V úvodnom súboji vyraďovacej fázy tentoraz stroskotala na ruských rovesníkoch, s ktorými prehrala vysoko 3:8. Zverenci trénera Ernesta Bokroša ukončili účinkovanie na podujatí vo Vancouveri a Victorii s bilanciou jedného víťazstva a štyroch prehier v piatich dueloch.

"V prvom rade musím povedať, že nás veľmi mrzí táto prehra. Dva dni sme sa na štvrťfinále pripravovali, žiaľ, začiatok zápasu sme nezachytili. Musím priznať, že sme v obrannej tretine po defenzívnej stránke trochu zlyhali a to veľmi poznačilo našu hru počas celého zápasu. Myslím si, že to poznamenalo aj celkový výkon viacerých hráčov, vinou čoho sme neboli schopní dať kontaktný gól. Druhá tretina sa skončila 0:3, čo už bolo pre nás všetkých veľmi deprimujúce. Stále sme však nabádali chlapcov, aby sme hrali za seba a aspoň poslednú tretinu sme vyhrali 3:1," povedal Bokroš bezprostredne po skončení stretnutia pre webovú prezentáciu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Slovenskí mladíci odchádzali na turnaj motivovaní. Ročník narodenia 1999, ktorý tvoril základ mužstva na svetovom šampionáte, patrí medzi najkvalitnejšie minimálne za ostatnú dekádu. Mladí Slováci to potvrdili aj dobrými výkonmi na predvlaňajších domácich MS do 18 rokov, kde im len tesne ušiel postup do semifinále. V "krajine javorového listu" však slovenskí hokejisti nenaplnili svoj potenciál.

"Na majstrovstvá sveta sme odchádzali s tým, že máme veľmi kvalitný útok, čo sa však na turnaji nepotvrdilo. V zápase s Ruskom sme vyprodukovali 35 striel, z ktorých sme dali tri góly, zatiaľ čo súper skóroval osemkrát z 30 pokusov. To ukazuje, že kvalita našich rozdielových hráčov nie je až taká veľká, ako sme si mysleli. Ak to môžem trochu porovnať s minulým rokom, viacerí hráči nemali takú formu, akú mali vlani," pokračoval rodák z Karvinej v hodnotení.

"Dvadsiatka" začala turnaj sympatickým výkonom proti USA, keď proti favoritovi viedla a prehrala najtesnejším rozdielom 1:2.Výsledkom toho je konečné ôsme miesto.

"Ja by som povedal, že rozdiely medzi ôsmym alebo šiestym miestom sú minimálne. Záleží aj na tom, do akej skupiny sa mužstvo dostane a akých súperov tam má. Proti Američanom sme si možno zaslúžili jeden bod, ale to by nám nič neriešilo. Nemyslím si, že inkasovať od Fínska alebo Švédska päť gólov je ´prepadák´. Je to jednoducho realita, s ktorou sa stretávame na majstrovstvách sveta. Hráčom sa snaha nedala uprieť. Ako silný ročník chceli uspieť, ale bohužiaľ, nestačí len snaha, potrebná je aj kvalita. Ak poviem, že máme v tíme polovicu hráčov, ktorí spĺňajú kritériá toho, aby boli rozdieloví hráči, tak je to veľa," vyjadril sa pre SZĽH 59-ročný kouč.

V piatich dueloch získal päť bodov za dva góly a tri asistencie. Rovnako päť bodov mal na konte aj kapitán Martin Fehérváry. Účastník minuloročných seniorských MS v Dánsku a obranca švédskeho klubu HV 71 sa prezentoval jedným presným zásahom a štyrmi prihrávkami. Po štyri body nazbierali Miloš Roman (3+1) a Michal Ivan (1+3).Pre hráčov ročníka 1999 bolo účinkovanie na juniorských MS poslednou šancou na oblečenie si najcennejšieho dresu v rámci mládežníckych kategórií.

V nasledujúcich mesiacoch sa začne tvorba novej reprezentácie do 20 rokov, ktorú by mal čakať v apríli Turnaj štyroch krajín za účasti Ruska, Fínska a Česka. V nasledujúcej sezóne sa bude národný tím tejto vekovej kategórie pripravovať na svetový šampionát v Česku, ktorý sa uskutoční od 26. decembra 2019 do 5. januára 2020 v Třinci a Ostrave.