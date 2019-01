Vlhovej brat prehovoril o Shiffrinovej: Je nervózna a vie, že po nej ideme

Najlepšie svetové lyžiarky majú za sebou polovicu sezóny vo Svetovom pohári a meno Petra Vlhová svieti tak vysoko ako nikdy predtým. V celkovom poradí Svetového pohára je druhá a 668 bodov je len o 120 menej ako získala za celú minulú sezónu.

Druhá priečka jej patrí aj v hodnotení slalomu s odstupom 80 bodov za fenomenálnou americkou rivalkou Mikaelou Shiffrinovou. Dvadsaťtriročná Slovenka skvelým spôsobom stabilizovala formu, z posledných troch pretekov má na konte dve víťazstvá a jedno druhé miesto. To je miniséria, akú v minulosti nepredviedla.

"Čo je za tým? Kvalitná príprava aj kvalitná regenerácia," vraví Petrin brat Boris Vlha, dôležitý člen minitímu z Liptova, ktorý udivuje lyžiarsky svet. "Spánok je najlepšia regenerácia, ale podstatné sú aj výživové doplnky a vitamíny. V takej náročnej sérii pretekov, aká nasleduje teraz po Vianociach, je to mimoriadne dôležité. Dávam jej citrusové plody, pomarančové šťavy, ale aj vyšťavené citróny. Organizmus musí podávať stále čo najlepší výkon a bez doplnkov aj v prírodnom stave je to ťažké. Napríklad pri presune lietadlom a klimatizácii telo trpí, je to zabijak na organizmus. Všade sa prenášajú baktérie," pripomína B. Vlha.

V rozhovore sa konkrétne vrátil aj k nedávnemu novoročnému triumfu v paralelnom slalome v nórskom Osle, kde Vlhová vo finále jasne prevýšila Shiffrinovú. Vyzdvihol najmä mentálnu stránku, v ktorej sa jeho mladšia sestra významne zlepšila. "Petra lyžovala dobre aj predtým, ale mentálne je inak nastavená. Pomohli jej doterajšie výsledky, verí si. Dôležitú úlohu zohrala aj psychologička. V Osle to bola z jej strany maximálna koncentrácia počas všetkých jázd až do konca. Nahodila 'poker face' a víťazila. Na druhej strane, Mikaelu som videl v Osle prvýkrát nervóznu. Ona vie, že ideme po nej. Mikaela teraz ukazuje pravé emócie, nie tie americké, ako predtým, keď prišla do cieľa s náskokom jeden a pol sekundy a dávala najavo akoby prekvapenie. Teraz je to kamenná tvár a v cieli po víťazstve skutočná radosť. Je však pravda aj to, že pri nej človek nikdy nevie. Možno v Osle iba nemala svoj deň," zhodnotil B. Vlha.

Pred sobotňajším slalomom v Záhrebe sa aj vzhľadom na predchádzajúce výsledky z prelomu rokov sústredí veľká pozornosť na súboj Shiffrinovej s Vlhovou. Fanúšikovia na Slovensku očakávajú, že po obrovskom slalome v Semmeringu a paralelnom slalome v Osle ambiciózna Liptáčka zdolá slalomovú kráľovnú ostatných piatich sezón aj v jej najobľúbenejšej disciplíne. V tejto sezóne sa jej to zatiaľ nepodarilo, ale zakaždým bola v súčte dvoch kôl druhá. "V Záhrebe sa jazdí dlhý slalom, bývajú tu tradične veľké rozostupy, ale prvá päťka bude blízko seba. Petra je kondične dobre pripravená. Ona však nevníma ako svoju výhodu, že strávi na trati dlhší čas. Keď je dobre pripravená a verí si, vyjsť to môže v každých pretekoch," podotkol B. Vlha.

Na otázku, ako vníma zostávajúca konkurencia na čele so Švajčiarkou Wendy Holdenerovou či Švédkou Fridou Hansdotterovou Petrino zlepšenie, jej brat odpovedal: "Neviem, čo konkrétne hovoria, ale všetci nás pozorne sledujú, pozerajú a analyzujú, čo robíme. To je normálne, len tak sa dá napredovať. Myslím si však, že budú útočiť na Shiffrinovú rovnako ako my."