Žena našla po Silvestri v posteli cudzieho muža: Pri pohľade na to, čo mal pri sebe, ju mohlo aj poraziť!

Na tohtoročný Silvester rozhodne nezabudne americká zdravotná sestrička Lynn Sarver.

Keď sa prvý deň roka vrátila z párty do svojho domu v Milwaukee, čakal ju nezabudnuteľný pohľad. V posteli ležal neznámy muž! A čo bol úplný vrchol, rovno na ňom odfukoval jej strážny pes Benton. Anglický mastif vážiaci skoro 70 kíl si z votrelca ťažkú hlavu vôbec nerobil.

Lynn schmatla nôž na obranu a zavolala policajtov. ,,Muž bol úplne mimo. Aj keď sme dali Bentona z neho dole, chlap sa ani nepohol,“ povedala pre The Milwaukee Journal Sentinel šokovaná žena. Keď sa opitý mladík zobudil, hľadal svoje okuliare. ,,Keď si ich nasadil, obzrel sa okolo a povedal: ,Oh, áno. Toto nie je môj dom.´“