Kto si prevezme filmové a televízne ceny Zlatý glóbus? Pozrite si prehľad nominovaných

V noci z nedele na pondelok rozdajú v hoteli Beverly Hilton filmové a televízne ceny Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov (HFPA).

Galavečer 76. ročníka udeľovania cien Zlatý glóbus budú moderovať Sandra Oh a Andy Samberg. Predstavovať nominovaných a odovzdávať ceny budú napríklad Lady Gaga, Bradley Cooper, Steve Carell, Gina Rodriguez, Jamie Lee Curtis, Idris Elba, Dick Van Dyke, Chrissy Metz, Catherine Zeta-Jones, Felicity Huffman, Ben Stiller, Michael B. Jordan, Mike Myers, Harrison Ford, Halle Berry, Lena Waithe, Jim Parsons, Sterling K. Brown, William H. Macy, Lupita Nyong'o, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Justin Hartley, Chadwick Boseman, Saoirse Ronan, Octavia Spencer, Gary Oldman, Taraji P. Henson, Allison Janney, Jessica Chastain alebo Sam Rockwell.



Zoznamu kandidátov vo filmových kategóriách vládne životopisná dramédia Vice so šiestimi nomináciami. O jednu menej si vyslúžili Favoritka, Green Book a Zrodila sa hviezda. Prvé tri spomínané snímky sa spolu s projektmi Šialene bohatí Ázijčania a Návrat Mary Poppins uchádzajú o cenu v kategórii Najlepší film - komédia alebo muzikál. Medzi drámami sú to okrem Zrodila sa hviezda aj If Beale Street Could Talk, Bohemian Rhapsody, Čierny panter a BlacKkKlansman.



Trofej v kategórii Najlepší mužský herecký výkon vo filme - dráme dostane niekto z pätice Bradley Cooper (Zrodila sa hviezda), Willem Dafoe (Pri bráne večnosti), Lucas Hedges (Boy Erased), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) a John David Washington (BlacKkKlansman). V ženskej kategórii sú nominované Glenn Close (Manželka), Lady Gaga (Zrodila sa hviezda), Nicole Kidman (Destroyer), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) a Rosamund Pike (A Private War).



V žánroch komédia alebo muzikál sa o rovnakú cenu medzi mužmi uchádzajú Christian Bale (Vice), Lin-Manuel Miranda (Návrat Mary Poppins), Viggo Mortensen (Green Book), Robert Redford (Gentleman s revolverom) a John C. Reilly (Stan & Ollie). Medzi ženami sú to Emily Blunt (Návrat Mary Poppins), Olivia Colman (Favoritka), Elsie Fisher (Eighth Grade), Charlize Theron (Tully) a Constance Wu (Šialene bohatí Ázijčania).

V scenáristickej kategórii sa o trofej uchádzajú Alfonso Cuarón (Roma), Deborah Davis a Tony McNamara (Favoritka), Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk), Brian Hayes Currie, Peter Farrelly a Nick Vallelonga (Green Book) a Adam McKay (Vice).V televíznych kategóriách získala najviac nominácií - štyri - druhá sezóna antológie American Crime Story (2016) venovaná vražde módneho návrhára Gianniho Versaceho. V kategórii dramatických seriálov o cenu bojujú V službách KGB (2013 - 2018), Bodyguard (2018), Homecoming (2018), Na muške (2018) a Pose (2018). V kategórii Najlepší televízny seriál - komédia alebo muzikál majú šancu na úspech tituly Barry (2018), The Good Place (2016), The Marvelous Mrs. Maisel (2017), Na smiech (2018) a The Kominsky Method (2018). Najlepším miniseriálom alebo televíznym filmom sa môžu stať The Alienist (2018), American Crime Story: Versace (2018), Útek z väzenia v Dannemore (2018), Ostré predmety (2018) a Škandál po anglicky (2018).Jeff Bridges si na slávnosti prevezme cenu Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo a obdobnú čestnú cenu za televíznu tvorbu dostane Carol Burnett, pričom ju po nej, ako prvej držiteľke, aj pomenujú. Tohtoročnou ambasádorkou Zlatých glóbusov bude Isan Elba, 16-ročná dcéra Idrisa Elbu.

Najlepší film - dráma

BlacKkKlansman

Čierny panter

Bohemian Rhapsody

If Beale Street Could Talk

Zrodila sa hviezda



Najlepší film - komédia alebo muzikál

Šialene bohatí Ázijčania

Favoritka

Green Book

Návrat Mary Poppins

Vice



Najlepší mužský herecký výkon vo filme - dráme

Bradley Cooper - Zrodila sa hviezda

Willem Dafoe - Pri bráne večnosti

Lucas Hedges - Boy Erased

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

John David Washington - BlacKkKlansman



Najlepší ženský herecký výkon vo filme - dráme

Glenn Close - Manželka

Lady Gaga - Zrodila sa hviezda

Nicole Kidman - Destroyer

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike - A Private War



Najlepší mužský herecký výkon vo filme - komédii alebo muzikáli

Christian Bale - Vice

Lin-Manuel Miranda - Návrat Mary Poppins

Viggo Mortensen - Green Book

Robert Redford - Gentleman s revolverom

John C. Reilly - Stan & Ollie



Najlepší ženský herecký výkon vo filme - komédii alebo muzikáli

Emily Blunt - Návrat Mary Poppins

Olivia Colman - Favoritka

Elsie Fisher - Eighth Grade

Charlize Theron - Tully

Constance Wu - Šialene bohatí Ázijčania



Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Mahershala Ali - Green Book

Timothée Chalamet - Beautiful Boy

Adam Driver - BlacKkKlansman

Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell - Vice



Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Amy Adams - Vice

Claire Foy - Prvý človek

Regina King - If Beale Street Could Talk

Emma Stone - Favoritka

Rachel Weisz - Favoritka



Najlepšia filmová réžia

Bradley Cooper - Zrodila sa hviezda

Alfonso Cuarón - Roma

Peter Farrelly - Green Book

Spike Lee - BlacKkKlansman

Adam McKay - Vice



Najlepší filmový scenár

Alfonso Cuarón - Roma

Deborah Davis a Tony McNamara - Favoritka

Barry Jenkins - If Beale Street Could Talk

Adam McKay - Vice

Brian Hayes Currie, Peter Farrelly a Nick Vallelonga - Green Book



Najlepšia pôvodná hudba

Marco Beltrami - Tiché miesto

Alexandre Desplat - Psí ostrov

Ludwig Göransson - Čierny panter

Justin Hurwitz - Prvý človek

Marc Shaiman - Návrat Mary Poppins



Najlepšia pôvodná pieseň

All the Stars - Čierny panter

Revelation - Boy Erased

Girl in the Movies - Dumplin'

Shallow - Zrodila sa hviezda

Requiem for a Private War - A Private War



Najlepší animovaný film

Rodinka Úžasných 2

Psí ostrov

Mirai

Ralph búra internet

Spider-Man: Paralelné svety



Najlepší cudzojazyčný film

Kafarnaum

Dievča

Werk ohne Autor

Roma

Zlodeji



TELEVÍZIA

Najlepší televízny seriál - dráma

V službách KGB

Bodyguard

Homecoming

Na muške

Pose



Najlepší televízny seriál - komédia alebo muzikál

Barry

The Good Place

Na smiech

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel



Najlepší mužský herecký výkon v televíznom seriáli - dráme

Jason Bateman - Ozark

Stephan James - Homecoming

Billy Porter - Pose

Richard Madden - Bodyguard

Matthew Rhys - V službách KGB



Najlepší ženský herecký výkon v televíznom seriáli - dráme

Sandra Oh - Na muške

Elisabeth Moss - Príbeh služobnice

Caitriona Balfe - Cudzinka

Julia Roberts - Homecoming

Keri Russell - V službách KGB



Najlepší mužský herecký výkon v seriáli - komédii alebo muzikáli

Sacha Baron Cohen - Who Is America?

Jim Carrey - Na smiech

Michael Douglas - The Kominsky Method

Donald Glover - Atlanta

Bill Hader - Barry



Najlepší ženský herecký výkon v seriáli - komédii alebo muzikáli

Kristen Bell - The Good Place

Candice Bergen - Murphy Brownová

Alison Brie - GLOW

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Debra Messing - Will a Grace



Najlepší mužský herecký výkon v miniseriáli alebo televíznom filme

Antonio Banderas - Génius: Picasso

Daniel Brühl - The Alienist

Darren Criss - American Crime Story: Versace

Benedict Cumberbatch - Patrick Melrose

Hugh Grant - Škandál po anglicky



Najlepší ženský herecký výkon v miniseriáli alebo televíznom filme

Amy Adams - Ostré predmety

Patricia Arquette - Útek z väzenia v Dannemore

Connie Britton - Dirty John

Laura Dern - Príbeh

Regina King - Seven Seconds



Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v seriáli, miniseriáli alebo televíznom filme

Alan Arkin - The Kominsky Method

Kieran Culkin - Boj o moc

Édgar Ramírez - American Crime Story: Versace

Ben Whishaw - Škandál po anglicky

Henry Winkler - Barry



Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v seriáli, miniseriáli alebo televíznom filme

Alex Borstein - The Marvelous Mrs. Maisel

Yvonne Strahovski - Príbeh služobnice

Patricia Clarkson - Ostré predmety

Penélope Cruz - American Crime Story: Versace

Thandie Newton - Westworld



Najlepší miniseriál alebo televízny film

The Alienist

American Crime Story: Versace

Útek z väzenia v Dannemore

Ostré predmety

Škandál po anglicky