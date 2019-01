Zúfalá túžba vyzerať vyzerať ako Kim Kardashian sa skončila hororovo: Modelke vybuchli obrie implantáty

Bývalá modelka Versace minula 500-tisíc libier (približne 554-tisíc eur) na to, aby vyzerala ako Kim Kardashian. Implantáty si však musela nechať odstrániť potom, čo jej jeden zo silikónov vybuchol.

Jennifer Pamplona (26) si musí nechať odstrániť svoje implantáty veľkosti 34D potom, ako prežila dva roky v silnej bolesti. Verí, že bolesť chrbta jej spôsobil únik chemických látok do tela a taktiež aj hmotnosť implantátov. Jennifer sa podľa The Sun preslávila tým, že v TV šou podstúpila deväť operácií za 24 hodín. Zmenila tak takmer každý centimeter svojho tela.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Keďže chcela zúfalo vyzerať ako hviezda klanu Kardashian, minula na svoj vzhľad približne 554-tisíc eur. Do zadku si nechala vstreknúť tuk a taktiež jej odstránili šesť rebier. Teraz si plánuje nechať odstrániť implantáty, ktoré jej spôsobovali ohromnú bolesť. "Nevieme presne, čo sa stalo, ale myslím si, že to bolo v implantátoch. Buď boli nesprávne umiestnené, alebo nekvalitné. Vedela som, že sa niečo deje, bolo to zvláštne. Veľmi ma bolel chrbát a keď som si chytila prsník, mala som pocit, že bol roztrhnutý."

"Šla som k lekárovi, ktorý potvrdil, že silikón explodoval.." Jennifer vyrastala v Brazílii a keďže nemala výrazné krivky, myslí si, že práve to ju donútilo k tomu, aby podstúpila 30 chirurgických zákrokov. "Každá žena chce byť sexi ako Kardashianka. Chcela som vyzerať ako Kim a po každej operácii som sa cítila krásna," uzavrela kráska.