Trump mení taktiku sťahovania amerických vojakov zo Sýrie: Bude to dlhodobý proces

Sťahovanie amerických vojakov zo Sýrie určitú dobu potrvá, uviedol v utorok prezident USA Donald Trump.

Spojené štáty podľa neho chcú v Sýrii naďalej chrániť kurdských bojovníkov, ktorých Američania doteraz podporujú. Trump nestanovil žiadny časový harmonogram pre plánovaný odchod zo Sýrie. Ten prekvapivo oznámil v decembri bez ohľadu na odporúčanie svojich poradcov a bez konzultácií so zákonodarcami či spojencami USA, ktorí sa v Sýrii podieľajú na bojoch proti takzvanému Islamskému štátu (IS), poznamenala agentúra Reuters.

Trumpov krok prinútil k rezignácii ministra obrany Jamesa Mattis. Trump v utorok novinárom počas rokovania vlády v Bielom dome povedal, že nikdy nedebatovali o spomínaných štyroch mesiacoch, počas ktorých by sa zhruba 2000 amerických vojakov malo zo Sýrie stiahnuť. Trump v posledných dňoch začal podľa Reuters ustupovať od myšlienky unáhleného odchodu a zdôraznil, že pôjde o pomalú operáciu. "Pomaly posielame našich vojakov späť domov k ich rodinám, zatiaľ čo v rovnakej chvíli bojujeme so zostávajúcimi členmi ISIS," napísal americký prezident v pondelok na Twitteri.

ISIS je staršia skratka pre Islamský štát. S Trumpom sa nedávno stretol vplyvný republikánsky senátor Lindsey Graham, ktorý následne uviedol, že prezident je pripravený "spomaliť" sťahovanie amerických vojakov zo Sýrie. "Hovorili sme o Sýrii. Povedal mi niektoré veci, ktoré som nevedel a s ktorých znalosťou mám lepší pocit z toho, kam v Sýrii mierime," povedal vtedy Graham. Stiahnutie všetkých amerických vojakov by podľa Grahama umožnilo radikálom z IS preskupiť svoje sily, zradilo by bojovníkov kurdských milícií, ktorí sú spojencami Washingtonu, a zvýšilo by schopnosť Iránu ohroziť bezpečie Izraela.

V Sýrii pôsobí asi 2000 amerických vojakov, ktorí v boji proti IS podporujú arabsko-kurdskú koalíciu SDF, ktorej hlavnou súčasťou sú kurdskej milície YPG. Turecko však YPG považuje za teroristickú organizáciu napojenú na separatistickú Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá pôsobí na jeho území. Ankara pohrozila, že po stiahnutí amerických vojakov zo severu Sýrie začne proti YPG ofenzívu. Americkí velitelia, ktorí plánujú sťahovanie vojakov, podľa všetkého do budúcnosti odporúčajú, aby členom YPG, ktorí bojujú s IS, bolo dovolené ponechať si americkej zbrane. Tento návrh pravdepodobne pobúri Turecko, kde bude tento týždeň rokovať Trumpov bezpečnostný poradca John Bolton.