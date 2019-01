Zdravotná sestrička si sama diagnostikovala chorobu: Strašná predtucha sa zmenila na boj o život

Žena si krutú diagnózu určila sama na základe symptómov.

"Cítila som sa unavená. Po skončení poobednej šichty som vždy zaspala. Myslela som si, že je to normálne, veď zdravotné sestry sú stále vyžmýkané. Je to náročná práca," začala svoju spoveď Chantal Smits, mladá zdravotná sestra pracujúca na neurochirurgii. Po čase začala mať, podľa serveru The Sun, problémy so zrakom či bývala malátna. "Raz som mala pocit, že mi na polovicu mojej tváre padá dážď, i keď vonku nebolo ani mráčika."

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Počas jednej služby v nemocnici sa pristavila pri tabuľke, na ktorej boli vypísané príznaky rakoviny mozgu u detí a mladých ľudí. "Strnula som, väčšinu tých príznakov som mala." Rozhodla sa, že pôjde na CT vyšetrenie. "Výsledky som dostala veľmi rýchlo a rozhodla som sa ich prečítať v kancelárii, keď som tam bola sama." Bohužiaľ správa, ktorú jej doktori poslali, nebola potešujúca. "Dobrá časť tej správy bola, že sa ten nádor, ktorý mám na mozgu, nezväčšuje. Zlá bola, že je v miestach, odkiaľ ho nemôžu vybrať a nedá sa ani určiť, či je zhubný."

Sestrička okamžite prepadla panike. Denne videla prípady ľudí, ktorých choroba zničila. Prežívala s nimi ich trápenia a teraz mala predstavu o tom, čo sa môže stať jej. "Zmenilo mi to život. Začala som s jógou, zdravšie sa stravujem, musím sa stále zamestnávať, aby som nemyslela na to, čo sa mi môže stať." Odkedy sa zlé správy dozvedela, podľa vlastných slov nemala ani deň voľna. Jej súčasný stav je stabilizovaný a doktori pravidelne pozorujú príznaky, ktoré jej choroba má. Svojím príbehom sa snaží rozšíriť povedomie verejnosti o chorobe, ktorá ju trápi, a pre nadáciu na výskum rakoviny vyzbierala takmer 10-tisíc.