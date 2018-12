Petrovi diagnostikovali rakovinu pŕs: V zúfalstve zobral nôž a spravil niečo brutálne

Muž si v zúfalstve chcel odrezať prsník vysúvacím nožíkom.

Peter Bagnall z Birminghamu si v roku 2013 našiel hrčku tesne pod bradavkou. Podstúpil rôzne vyšetrenia, po ktorých prišiel zdrvujúci záver. Mužovi diagnostikovali rakovinu prsníka, čo je u chlapov veľmi netypické. O niekoľko mesiacov podstúpil mastektómiu, pri ktorej mu odobrali ľavý prsník.

Po čase sa však začal cítiť veľmi zle a stratil všetko sebavedomie. Upadol do depresií, až raz v noci chytil do ruky nôž a začal si rezať do pravého prsníka. Našťastie, jeho manželka Lorraine ho našla a okamžite privolala záchranárov, ktorí mu pomohli. Peter sa liečil v domácom prostredí, kde bolo monitorované i jeho duševné zdravie.

O rok na to mu chirurgicky odstránili aj ľavý prsník. Peter získal svoju sebadôveru späť a užíval si s manželkou cestovanie po Európe. Ako informuje zahraničný portál Mirror, Lorraine však zomrela na rakovinu kostí. "Bolo to traumatizujúce pre celú našu rodinu," uzavrel rozprávanie.