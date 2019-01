EXKLUZÍVNE Herečka Vajdová s českým milencom Martinom: Prísne tajná svadba!

Sú už svoji! Herečka Petra Vajdová (33) má za sebou náročné mesiace, ktoré jej spôsobila záľuba v alkohole.

Na protialkoholickom liečení v Česku však stretla svoju spriaznenú dušu, keď sa zamilovala do ženatého kamionistu Martina (43). Ten kvôli nej stratil hlavu, opustil rodnú krajinu a ihneď začal riešiť rozvod, aby mohol život navždy spojiť s Vajdovou. Podľa informácií Nového Času sa tak už stalo a dvojica si stihla vymeniť obrúčky na prísne tajnej svadbe. Okrem toho novomanželia skrývajú aj sladké tajomstvo.

Vajdová by mala prežívať jedno z najkrajších období vo svojom živote. Po neľahkých mesiacoch, ktoré sa začali šoférovaním pod vplyvom alkoholu a skončili sa až za múrmi protialkoholickej liečebne v českom Kroměříži, sa zdá, že je opäť spokojná. V ústave totiž stretla muža svojho života a vôbec jej neprekážalo, že bol kamionista Martin ženatý.

Nasledovala spoločná dovolenka, sťahovanie na Slovensko, Martinov bleskový rozvod a podľa najnovších informácií už majú zaľúbenci za sebou aj svadbu. „Petra a Martin sa zobrali,“ prezradil Novému Času zdroj z okolia mladomanželov. Veľký deň sa pritom odohral v úplnej tajnosti a zúčastnila sa na ňom len najbližšia rodina. „Vzali sa v polovici decembra a všetko bolo prísne strážené. Svadba sa konala neďaleko Bratislavy a dohodovali ju jej otec a sestra,“ dodal náš zdroj s tým, že na svadbe sa zišlo okolo tridsať ľudí.

„Väčšina z pozvaných sa dokonca zriekla alkoholu, aby držali s mladomanželmi,“ povedal kamarát Vajdovej. Po siedmej hodine sa podľa neho pritom mala spoločnosť úplne uzavrieť, keď mala obsluha opustiť oslavu.

„Zábava trvala do neskorých nočných hodín,“ doplnil človek blízky Vajdovcom. Dvojica sa tak s ich veľkým dňom poponáhľala. Dôvodom môže byť práve tajomstvo, o ktorom vedia iba ich najbližší. „Petra je tehotná. Na svoje spoločné bábätko sa veľmi tešia,“ vyjadril sa zdroj z okolia novomanželov.

Plány dodržali

Zdá sa, že to, čo si herečka zaumienila, sa jej aj podarilo. Už v začiatkoch svojho vzťahu s Martinom totiž plánovala spoločnú budúcnosť, o ktorej obaja otvorene a bez servítky rozprávali. Ich prvé kroky po úteku z liečebne viedli do Martinovho bydliska, kde žil s manželkou Renátou. Práve pred ňou sa zaľúbenci otvorili a prezradili jej svoje plány do budúcnosti.

„Hneď jej povedali, že sa chcú vziať a chcú si založiť aj rodinu,“ opísal nám napätú situáciu z reštaurácie jeden z návštevníkov. Nie je preto prekvapením, že celé stretnutie sa nezaobišlo bez tvrdých slov a vyhrotilo sa až do fyzického útoku. „Dala som jej päsťou ,do držky‘. Uľavilo sa mi, a tým sa to pre mňa skončilo,“ zverila sa nám vtedy Renáta. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na samotnú herečku, no k svojmu súkromiu sa vôbec nevyjadruje.

Turbulentný rok

August 2017

Herečka šoférovala pod vplyvom alkoholu a polícia jej namerala 2,4 promile.

September 2017

V prvom kole Let´s Dance sa v dokrútke kajala a svoj prešľap oľutovala.

Brunetka si natrhla pri generálke svalový úpon.

Október 2017

Vajdová odstúpila z tanečnej šou.

Marec 2018

Petra skončila svoju prácu v televízii a sekla aj s prácou v SND.

Máj 2018

Vajdová sa prihlásila na protialkoholické liečenie v českom Kroměříži.

August 2018

Predčasne opustila ústav, keď z neho odišla aj s novým milencom Martinom.

Zaľúbenci sa stretli s Martinovou manželkou Renátou.

Dvojica sa vybrala na dovolenku v Chorvátsku.

September 2018

Martin podal žiadosť o rozvod.

November 2018

Kamionista mal bleskový rozvod s manželkou.

December 2018

Petra a Martin sa tajne zosobášili a čakajú prírastok.