Michael Schumacher dnes oslavuje 50. narodeniny: Darček rodiny jeho fanúšikom

Darček, ktorý poteší. Nielen jubilanta, ale predovšetkým jeho verných fanúšikov po celom svete. Rodina Michaela Schumachera, ktorý má práve dnes 50 rokov, iniciovala ako poďakovanie fanúšikom virtuálne múzeum jeho úspechov.

Oficiálnu aplikáciu Michaela Schumachera sprístupnia v deň jeho životného jubilea. „Vďaka nej si všetci spolu môžeme pripomínať všetky Michaelove výhry, rekordy a úspechy,“ odkázala rodina legendárneho pilota F1.

Jeho blízki, najmä však manželka Corinna (49), opätovne požiadali o pochopenie, že rodina nie je ochotná prezradiť žiadne detaily o zdravotnom stave sedemnásobného majstra sveta. „Tešíme sa z toho a chceme za to z celého srdca poďakovať, že Michael s nami oslávi 50. narodeniny. Michael môže byť pyšný na to, čo dokázal, a my sme pyšní na neho,“ poslala Corinna posolstvo všetkým, ktorí si 3. januára na Schumiho spomenú, na svojom facebookovom profile.

„Môžete si byť istí, že je v tých najlepších rukách a že robíme všetko, čo je v ľudských silách, aby sme mu pomohli. Prosíme, majte pochopenie, že sa riadime Michaelovým želaním a držíme tému jeho zdravia v súkromí,“ doplnila v mene celej rodiny, teda aj detí - dcéry Giny-Marie (21), ktorá je úspešná westernová jazdkyňa, a Micka (19), ktorý sa tento rok stal majstrom Európy formuly 3 a od novej sezóny bude súťažiť o level vyššie, v seriáli formuly 2.

Sedemnásobný majster sveta F1 (1994 až 1995 a 2000 až 2004), ako je známe, na rodinnej lyžovačke pred piatimi rokmi spadol na skalu tak nešťastne, že bol niekoľko mesiacov v umelom spánku, absolvoval dve operácie mozgu.

Schumiho kariéra v číslach

- 7 rekordných titulov majstra sveta (dva s Benettonom v r. 1994 a 1995 a päť s Ferrari od r. 2000 do roku 2004)

- 15 po sebe idúcich sezón aspoň s jednou vyhranou veľkou cenou od roku 1992 do roku 2006

- 8 výhier na francúzskej Grand Prix, sedem výhier na VC Kanady a San Marína

- 17 umiestnení na pódiu v 17 pretekoch v sezóne 2002

- 43 rokov mal, keď odjazdil poslednú VC Brazílie v r. 2012