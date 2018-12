Spoveď, z ktorej mrazí: Po piatich rokoch prehovoril muž, ktorý zachraňoval Schumachera!

Od momentu, ktorý navždy zmenil život rodiny legendárneho Michaela Schumachera, uplynulo v sobotu päť rokov.

Keď „Schumi“ so synom Mickom vyrazil na lyžovačku do francúzskych Álp, netušil, že príde niečo také hrozné. Pád na svahu, poranenie hlavy a odvtedy stav, o ktorom vie len rodina sedemnásobného majstra sveta F1. Po piatich rokoch od šokujúcej nehody prehovoril muž, ktorý riadil prevoz Schumachera do nemocnice. Stéphane Bozon, veliteľ horskej polície v Savojsku, prezradil, že keby viac snežilo, nič by sa nestalo.

Tá správa vtedy šokovala celý svet. O Michaelovi sa vedelo, že je výborný lyžiar, ktorý sa však nedokázal vyhnúť pádu, pri ktorom sa vážne zranil. Rozhodujúcu rolu v páde hrali dva kamene.povedal nemeckému magazínu Focus Stéphane Bozon. "Špecifickú rolu zohralo mierne sneženie. Kamene boli ľahko pokryté snehom a Schumacher ich tak nemohol vidieť. Bohužiaľ bola ale pokrývka taká tenká, že nabehnutie na kameň znamenalo pád. Keby snežilo trochu viac, pravdepodobne by kameň prešiel, ani by si ho nevšimol,“ pokračoval Bozon, ktorý rázne odmietol špekulácie, že na vine je lyžiarske stredisko. „Prevádzka strediska nie je vinná, pretože Schumacher nabehol na kameň mimo vyhradenej oblasti pre lyžiara. Do miest, kde k pádu a zraneniu došlo, vošiel na vlastné nebezpečenstvo,“ pridal.Podľa francúzskeho záchranára mala legenda formuly jeden aj šťastie v nešťastí.dodal ešte s tým, že ani on netuší, ako na tom Michael Schumacher v súčasnosti skutočne je.