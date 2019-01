TOP 6 otázok, ktoré sa slušní ľudia nepýtajú: Tretia dokáže vytočiť každú ženu do nepríčetna

Každému človeku sa niekedy podarí druhého vykoľajiť svojou "drzou" otázkou.

Niektorí ľudia však majú talent na kladenie netaktných otázok a aj keď neúmyselne, môžu sa dotyčného dotknúť. Pripomeňme si 6 najhorších otázok podľa brightside.me, ktoré sa nedobre počúvajú a patria do kategórie nevhodných, najmä ak sa rozprávate s človekom, ktorého dobre nepoznáte.

"To je tvoja mama?"

To je otázka, ktorá môže uraziť. Zväčša sa ju opýta človek, ktorý nemá prehľad o väzbách medzi ľuďmi, na ktorých sa pýta. Ak neviete, v akom vzťahu sú, radšej ich nedefinujte. Môže ísť napríklad o dve sestry alebo dve kamarátky s väčším vekovým rozdielom, preto je táto otázka viac než netaktná.

"Ako dlho ste spolu?"

Ak dotyčný pár nekomentuje svoj vzťah, nepýtajte sa, ako dlho sú spolu, či sú zosobášení a pod. Môže ísť len o dlhoročných známych, ktorí napríklad prišli na večierok spoločne. Otázky týkajúce sa manželstva môžu byť pre páry, ktoré majú nezhody ohľadom tejto témy, nepríjemné.

"Kedy budete mať dieťa?"

Alebo aj vety typu- "Máte deti?" či "Si tehotná?" Toto všetko sú otázky, ktoré vytáčajú väčšinu žien - či sú bezdetné (chcú dieťa a nedarí sa im, alebo ho nechcú, alebo sú single), ale sú nepríjemné aj tým, ktoré už aspoň jedno dieťa majú.

"To už budeš mať navždy?"

Ľudia sa často pýtajú na irelevantné otázky o špecifikách vzhľadu, ako napríklad: "Bolo to bolestivé?", "Je to skutočné?" Veľmi málo ľudí však považuje za zaujímavé povedať cudzincovi o svojom tetovaní, piercingoch alebo dredoch. Navyše by sa človek nikdy nemal dotýkať iných ľudí alebo predmetov - je to porušenie osobného priestoru.

Otázka o kozmetických procedúrach, ktorými osoba prešla, tiež nie je ukazovateľom dobrých spôsobov. Dokonca aj keď ste si istí, že osoba pred vami navštevuje solárium, nemali by ste sa jej pýtať na kontakt na službu. Možno chce táto osoba predstierať, že je to jej prirodzená farba kože.

"Načo ti je päť psov?"

Ak sa bavíte o koníčkoch, takisto je dobré nekomentovať ich. Napríklad otázky, prečo človek potrebuje toľko psov alebo prečo má také drahé koníčky, určite nie sú príjemné. Váš partner by si mohol myslieť, že jeho koníčky považujete za hlúpe.

"Koľko to stálo?"

Otázky o peniazoch a plate sú príliš osobné na to, aby sme ich mohli vysloviť. Takisto aj keď ide o nákupy, nepýtajte sa na cenu.

Ako sa vyhnúť týmto otázkam?

Môžete zmeniť tému rozhovoru, dať iba krátku odpoveď alebo odpovedať odmietnete tak, že ju odignorujete. Tým dáte druhému najavo, že sa o tejto téme baviť nechcete. Ak sa napriek tomu opýta druhýkrát, pokojne mu povedzte, že sa o tom baviť nechcete. Je to lepšie, ako pokračovať v téme a byť nahnevaný. :-)