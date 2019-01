Nadal opäť ohlásil zlé správy: Ozvalo sa zranenie

Španielsky tenista Rafael Nadal sa odhlásil z turnaja ATP v austrálskom Brisbane.

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou odhalilo menšie zranenie ľavého stehna a druhý hráč svetového rebríčka nechce riskovať absenciu na grandslamovom Australian Open (14. - 27. januára).

Nadal mal v 1. kole voľný žreb, vo štvrtkovom stretnutí osemfinále naňho čakal Francúz Jo-Wilfried Tsonga. Zápas sa však neuskutoční, vynútená pauza 32-ročného Španiela trvá od semifinále US Open. V novembri podstúpil operáciu členka, do tréningového procesu sa vrátil pred troma týždňami. Na minulotýždňovej exhibícii v Abú Zabí prehral s Kevinom Andersonom z Juhoafrickej republiky.

"Cítim sa dobre, ale po dlhej súťažnej prestávke som si trocha natiahol sval. Preto som nenastúpil na ďalší duel v Abú Zabí a absolvoval som MR. Keby som to naďalej namáhal napriek zraneniu, mohlo by sa to zhoršiť. V stopercentnom stave budem pravdepodobne o päť dní, potom mi zostane dostatok času na prípravu na Australian Open," citovala Nadala agentúra AFP.