Mamičke sa život obrátil naruby: Vošla k synčekovi († 4 mes.) do izby, naskytol sa jej hororový pohľad

Deň po vianociach išla nakŕmiť svojho štvormesačného syna. Ani vo sne by ju nenapadlo, že v postieľke nájde len telíčko bez života.

Georgina Mashallová (20) neváhala ani na sekundu a hneď začala s resuscitáciou. Volala tiež pomoc, no už bolo neskoro. Malý Isaac umrel v spánku. „Panikárila som... Kričala,“ popisovala Georgina pre Nottinghamshire Live moment, keď zistila, že Isaac na jej slová nereaguje.

„Nebolo na ňom poznať, že by bol vážne chorý,“ dodáva Isaacov otec, Aidan Brown (20). „Stalo sa to z ničoho nič.“ Aj on sa snaží zmieriť so stratou svojho drobčeka. „Niekedy na mňa prídu temné chvíle, kedy sa proste niečo vo mne zlomí. Snažím sa však myslieť pozitívne.“

Isaac sa narodil predčasne, avšak bol zdravý a silný ako každé normálne dieťa. „Každému priniesol radosť do života,“ nechala sa počuť mladá mamička, ktorá zorganizovala zbierku so špeciálnou požiadavkou. Chce venovať Isaacovi „Anjelskú rozlúčku.“

„Nie som stotožnená s tým, aby deti viezli na pohreb v čiernych autách. Chcem, aby išiel v bielom aute, aby sme si ho všetci pamätali.“ Vysvetľuje Georgina. Zbierka má pokryť náklady na výrobu auta, ale aj pohrebu, ktorý by si inak nemohla dovoliť. Len za štyri dni vyzbierali skoro 2 500 libier (2 794 eur). „Chceme len zvýšiť povedomie o tom, aká náhla vie byť smrť," povedala Georgina.

Pitva malého Isaaca prinesie viac odpovedí týkajúcich sa jeho predčasnej smrti.