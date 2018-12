Otec zažíva najhoršiu nočnú moru: Zaspal so svojím synčekom, po prebudení sa mu naskytol desivý pohľad

Toto by sa nemalo stať žiadnemu milujúcemu rodičovi.

25-ročný otecko David Hulley zaspal so svojím 4-týždňovým synčekom Karsonom. Po prebudení o 2 hodiny neskôr však zistil, že dieťatko na nič nereaguje. Okamžite privolal záchranárov, ktorí sa ho snažili oživiť. Oznámili mu však zdrvujúcu správu. Jeho synček je mŕtvy.

Celý incident sa stal nadránom, keď malý Karson začal plakať. Otec ho vzal nakŕmiť. Kým mu pripravoval sunár, posadil ho na pohovku. Následne ho nakŕmil, čo chlapčeka upokojilo. David si ho vzal na ruky a zaspal s ním na pohovke. "Keď som sa zobudil, vedel som, že je niečo zle. Bol celý modrý," cituje jeho slová portál The Sun.

Skúšal ho zobudiť, no chlapček nereagoval. Privolaní záchranári sa ho snažili oživiť, no márne. Ani po pitve sa nepodarilo prísť na to, čo spôsobilo smrť malému anjelikovi. "Spanie na pohovke s dospelými môže byť rizikové, avšak nevie sa prečo," povedal. Karson zomrel bez akýchkoľvek príznakov. "Bola to náhla smrť, deťom do 12 mesiacov sa to občas stane," ozrejmili ošetrujúci lekár.