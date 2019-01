Prvé bábätká v novom roku prišli na svet tesne po polnoci: Tamarka predbehla Szofi len o sekundu!

Prichádzali na svet súčasne s novoročnými ohňostrojmi! Ako prvá takmer s úderom polnoci prišla na svet v levickej nemocnici malá Tamarka, ktorá sa vypýtala na svet neplánovane a tak lekári museli mamičke Veronike (35) urobiť cisársky rez.

Dve sekundy po polnoci sa ozval prvý radostný výkrik aj v Dunajskej Strede, kde sa mamičke Nikolete (25) narodila vytúžená Szofinka. Medzi prvými novorodencami boli aj dvojčatá Sebastián a Teodor, z ktorých sa tešila prvorodička Patrícia (22) v nemocnici v Prešove.

Tamara, Levice o 0.01 hod. 1 sek.

● Dĺžka: 49 cm

● Hmotnosť: 3 000 g

Prvé bábätko sa narodilo v Leviciach neplánovaným cisárskym rezom len sekundu po polnoci. Lekári ho museli urobiť z dôvodu nepostupujúceho pôrodu, keďže mamičke odtiekla plodová voda. Veronika (35) má zo svojho prvého potomka obrovskú radosť. „Napriek ťažkému a komplikovanému pôrodu som veľmi šťastná a tešíme sa. Krajší darček sme si v novom roku nemohli ani želať,“ opísala chvíle šťastia Veronika.

Szofi, dunajská streda o 0.01 hod. 2 sek.

● Dĺžka: 50 cm

● Hmotnosť: 3 380 g

V prvej minúte Nového roka, presne dve sekundy po polnoci, prišla na svet v Nemocnici Svet zdravia v Dunajskej Strede malá Szofi. Dievčatko sa narodilo 25-ročnej mamičke Nikolete a je to jej prvé vytúžené dieťatko. „Na bábätko sme sa veľmi tešili, očakávali sme ho s radosťou. Je krásne a zdravé a je to pre nás nádherný darček do nového roka,“ prezradila mamička.

Sofia, Poprad o 0.29 hod.

●Dĺžka: 47cm

● Hmotnosť: 2 650 g

Mamička Nikolet (30) si myslela, že dcérka sa narodí ešte minulý rok, ale pôrod sa skomplikoval a Sofi nke sa akosi nechcelo. „Manžel Peter bol stále so mnou, ale pri samotnom pôrode už nebol. Z dcérky sa obaja veľmi tešíme. Nejakú chvíľu si tu asi ale v nemocnici poležíme, kým sa zase vrátime do Novej Lesnej,“ uviedla Nikoleta.

Nico, Košice o 1.00 hod.

● Dĺžka: 53cm

●Hmotnosť: 3 830 g

Nico Váczy je prvým Košičanom. Vypýtal sa na svet hodinu po polnoci. Mama Michaela (33) s manželom Nicolom (42) už majú doma malú Hanku, ktorá sa na bračeka tešila. „Termín som mala až v stredu, ale synček mi urobil obrovskú radosť. Je peknučký a hlavne nech mu slúži zdravie!“ povedala Novému Času šťastná druhorodička.

Matilda, Žilina o 2.15 hod.

●Dĺžka: 49 cm

● Hmotnosť: 3 000 g

Maličká čiernovláska Matilda sa narodila mamine Silvii (34) a otcovi Lukášovi (34) ešte za občasnej salvy oneskoreného ohňostroja. Bola túžobne očakávaná, pretože ju doma v Žiline čaká malá parťáčka, sestrička Linda (3). Šťastní rodičia dvoch ratolestí plánujú čoskoro aj svadbu.

Noel, Rimavská Sobota o 3.03 hod.

● Dĺžka: 50 cm

●Hmotnosť: 2 880 g

Prvému novorodencovi v Banskobystrickom kraji sa na svet veľmi nechcelo. Mamička Helga (29) z Včeliniec (okr. Rimavská Sobota) porodila svoje prvé dieťaťko tri hodiny po polnoci. „Ešte som chcela stihnúť malú silvestrovskú párty, no o desiatej večer ma manžel Jaroslav musel odviezť do nemocnice, lebo som mala bolesti,“ prezradila prvorodička Mirka.

Samuel, Bratislava o 3.19 hod.

● Dĺžka: 52 cm

●Hmotnosť: 4 190 g

Prvé dieťatko v hlavnom meste sa narodilo v nemocnici na Kramároch. Pre mamičku Alenu (28) je to prvé bábätko a obaja sú v poriadku. „Rodila som sekciou, ale pôrod prebehol nad moje očakávania. Trošičku som sa toho bála, ale išlo to veľmi rýchlo a hladko. Na mene sme sa s partnerom zhodli veľmi rýchlo,“ povedala šťastná mamička.

Sebastián a Teodor, Prešov o 6.48 hod. a o 6.50 hod.

● Dĺžka: 43 cm obaja

●Hmotnosť: 1 860 g a 2 000 g

Na východnom Slovensku sa dočkali v prvý deň roka 2019 aj dvojičiek. Prvorodička Patrícia (22) z Hanušoviec nad Topľou (okr. Vranov nad Topľou) dostala najkrajší novoročný darček. „Prišli na svet o 6 týždňov skôr, musela som rodiť sekciou, ale som šťastná, že všetko dobre dopadlo a že si ich už čoskoro priviniem,“ priznala radostne Paťka.