Tehotná Mária Bartalos prežíva prelomové obdobie: Najlepší rok v mojom živote

Vydala sa, čaká svoje prvé dieťa, má za sebou pracovne veľmi výživné obdobie, dostala sa do širokého povedomia vďaka účinkovaniu v Tvoja tvár znie povedome i v seriálovom hite Oteckovia.

S herečkou Máriou Bartalos (24) sme sa rozprávali aj o strachu, jej komediálnych začiatkoch či o túžbe po vlastnej záhrade.

Seriály Oteckovia a Inšpektor Max, šou Tvoja tvár znie povedome, film Backstage... Máte za sebou skvelý rok. Najlepší v kariére?

Najlepší v mojom živote. (smiech) Samozrejme, aj v kariére, ale ja nie som karieristka, a tieto veci nemajú pre mňa až takú hodnotu ako tie, ktoré sa mi dejú v osobnom živote.

Vlani v apríli ste sa po krátkej známosti vydali. Ste takáto spontánna aj v iných veciach?

Chápem, že sa náš sobáš ľuďom zdal spontánny, ale ja to vnímam inak. Bola to prvá a jediná vec v mojom živote, ktorou som si bola stopercentne istá. Obaja sme to brali ako samozrejmosť, že to tak má byť a každý deň sa nám to potvrdzuje. Ale môžem povedať, že naozaj som spontánny človek, dám sa na všeličo prehovoriť, nemám problém niečo nové vyskúšať. Týka sa to tiež cestovania. Keď máme zrazu tri dni voľna, tak niekam vyrazíme a podľa mňa sú to najlepšie výlety.

Odkedy ste sa vydali, každý sa vás pýtal na materstvo. A teraz to konečne prišlo.

My sme hneď spolu plánovali aj dieťatko, bez veľkého rozmýšľania. Takže teraz sa z toho tešíme.