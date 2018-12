Vo februári bude výberové konanie na policajného prezidenta: Toto si myslí ministerka vnútra

Výberové konanie na post policajného prezidenta vyhlási Ministerstvo vnútra (MV) SR do 15. februára 2019.

Šéfka rezortu Denisa Saková (Smer-SD) predpokladá, že nový policajný prezident a riaditeľ inšpekčnej služby by mohli byť menovaní do leta nasledujúceho roka. Povedala to v rozhovore pre TASR. „Podľa schválenej novely zákona Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlási výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru a na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby do 15. februára 2019,“ vysvetlila Saková. Lehota na doručenie žiadostí jednotlivých kandidátov, ktorí sa budú o funkciu uchádzať, musí byť minimálne 30 dní. Kandidátov musí ešte posúdiť odborná komisia aj branno-bezpečnostný výbor.

Systém voľby policajného prezidenta je podľa jej slov dvojkolový. "Najprv kandidátov posudzuje odborná komisia. Zabezpečuje, aby sa do druhého kola dostali len kandidáti, ktorí majú požadovanú odbornosť,“ tvrdí. V druhom kole posudzuje kandidátov branno-bezpečnostný výbor, ktorý rozhoduje nadpolovičnou väčšinou.

O jeho odvolaní rozhoduje len branno-bezpečnostný výbor trojpätinovou väčšinou. Do procesu prípadného odvolávania tak už odborná komisia nezasahuje. „Odvolávanie kvalifikovanou väčšinou sme chceli postaviť do rovnováhy s voľbou a menovaním policajného prezidenta. Ak by sme pri odvolávaní zaviedli jednoduchú väčšinu, tak potom nemá zmysel ani robiť tak komplikovaný spôsob výberu policajného prezidenta,“ uviedla v súvislosti s vyjadrením prezidenta Andreja Kisku, ktorý okrem iného namietal aj nevyváženosť procesu voľby a odvolávania policajného prezidenta. Novela bude platiť aj napriek tomu, že ju prezident nepodpísal. Šéfka rezortu tiež zdôraznila, že výberová sedemčlenná komisia nie je zložená z vládnych činiteľov, ale nominantov ministra vnútra, policajných odborárov, kandidátky akadémie policajného zboru, generálneho prokurátora a policajného prezídia.

Zmeny v polícii podľa nej treba robiť postupne. „Najprv ich treba zaviesť a následne sa pozrieť, ako sa ujali v praxi a aké dosiahli výsledky. Čo bolo negatívne, treba odstrániť, a potom ísť o ďalší krôčik ďalej,“ dodala Saková. Novela podľa jej slov zvyšuje transparentnosť voľby policajného prezidenta a spĺňa požiadavky verejnosti na Ministerstvo vnútra SR, aby sa odpolitizoval Policajný zbor od vedenia rezortu, teda od člena vlády nominovaného na post ministra vnútra. Poslanci Národnej rady (NR) SR v prvej polovici decembra 80 hlasmi opätovne schválili novelu zákona o Policajnom zbore SR z dielne ministerstva vnútra, ktorá zmeny prináša.