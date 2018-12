Slováci dali opäť iba gól a prehrali vysoko aj s Fínskom: O postupe rozhodne zápas s Kazachstanom

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov podľa očakávania neuspela ani vo svojom treťom vystúpení v základnej B-skupine na majstrovstvách sveta hráčov tejto vekovej kategórie.

V kanadskej Victorii podľahla favorizovaným rovesníkom z Fínska hladko 1:5. Zverenci trénera Ernesta Bokroša už v prvej tretine inkasovali dvakrát, prvý gól padol z hokejky obrancu Henriho Jokiharjuho v presilovke o dvoch korčuliarov. V 37. min skorigoval na 1:4 Miloš Roman tiež v početnej výhode o dvoch hráčov, ale v III. tretine si Fíni ustrážili víťazstvo a spečatili ho zásahom Oskariho Laaksonena.

Mladí Slováci zatiaľ nezískali na šampionáte ani jeden bod. Účinkovanie v základnej B-skupine ukončia proti rovesníkom z Kazachstanu v nedeľu o 19.30 h miestneho času (už v pondelok o 4.30 h SEČ). Bude to priamy súboj dvoch tímov bez zisku bodu o postup do štvrťfinále.

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade - sobota:

B-skupina (Victoria):

Slovensko "20" - Fínsko "20" 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Góly: 37. Miloš Roman (Fehérváry, Ivan) - 13. Jokiharju (Heponiemi, Tolvanen), 17. S. Virtanen (Vaakanainen, Talvitie), 23. Heinola (Kakko, Jokiharju), 34. Lundell (Heinola), 54. Laaksonen (Tolvanen, Luukonen)

Vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Ansons (Lot.), Sjöqvist (Švéd.) - Harrington (Kan.), Hynek (ČR), 6045 divákov

Ernest Bokroš (hlavný tréner SR "20"): "Musím povedať, že súper bol jednoznačne lepší. Prejavila sa obrovská kvalita Fínov. Kto rozumie hokeju a pozrie si súpisku Fínov, tak vidí, že mali v kádri troch hráčov NHL a zvyšok, ktorý už má skúsenosti so seniorským hokejom. Čo sa týka nás, začali sme zle, boli sme nedisciplinovaní, trikrát sme hrali v oslabení, z presilovky päť na tri sme inkasovali gól a prvú tretinu sme prehrali 0:2. S takýmito súpermi pritom potrebujeme držať krok. V defenzíve sme sa snažili robiť maximum, podržal nás brankár Samo Hlavaj, na druhej strane, ako sme očakávali, že máme dobrý útok, zatiaľ sa nedokážeme presadiť ani z tých najvyloženejších šancí. Góly nám, žiaľ, chýbajú. Každý by nám veľmi pomohol. Môžeme dať nejaký šťastný gól, ale nie je to o tom. Puky nám odskakujú. V presilovke máme veľa prihrávok. Súper vie podržať puk, elegantne si utvoriť šancu a presadiť sa. Chlapcov netreba zatracovať, treba ich pochváliť, robia maximum. Naozaj chcú uspieť. Proti USA sa nám darilo udržať výsledok, teraz to nevyšlo. Výkon bol však podobný. Nevyužili sme presilovku 5 na 3 a súper zaslúžene zvíťazil. Fíni premieňali všetky šance, ktoré si utvorili. Chceli sme poraziť aj jedného z náročných súperov, ale nepodarilo sa nám to. Teraz nás čaká zápas o všetko. Ďalej budeme hrať asi proti Kanade a to bude veľmi náročné."

Adam Ružička (útočník SR "20"): "Nebol to najhorší náš výkon na turnaji, ale chýba nám koncovka. Dali sme súperovi možnosť hrať presilovky a tam sa zápas zlomil. Dostali sme sa potom aj my do šancí, ale, bohužiaľ, sme ich nepremenili a to nás stálo výsledok. Niektoré vylúčenia boli hlúpe. Musíme sa z toho poučiť, strážiť si hokejky v súbojoch. Čím menej budeme vylučovaní, tým menej šancí bude mať súpera na strelenie gólu a tým stúpne naša šanca zvíťaziť. Neviem, prečo nám to nejde v koncovke. Netreba nad tým veľa rozmýšľať, keď to takto nejde. Radšej to tam napáliť čo najväčšou silou a dúfať, že to padne. Mali sme aj prázdnu bránku pred sebou a súper chytil puk korčuľou, niekedy je to aj smola. Pred zápasom s Kazachstanom musíme čo najlepšie zregenerovať.

Tabuľka B-skupiny:

1. Fínsko 3 2 0 0 1 11:3 6 - istý postup do štvrťfinále

2. USA 2 2 0 0 0 10:3 6 - istý postup do štvrťfinále

3. Švédsko 2 2 0 0 0 7:3 6 - istý postup do štvrťfinále

4. Slovensko 3 0 0 0 3 4:12 0

5. Kazachstan 2 0 0 0 2 2:13 0