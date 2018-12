Zdrvená sestra prehovorila o smrti českého herca († 30): Na Vianoce ho bolelo brucho, na druhý deň bol mŕtvy!

Česko cez sviatky šokovala náhla smrť herca Aleša Kubáta († 30), ktorý hral v seriáloch Ordinace v růžové zahradě či Cesty domů.

Život mladého muža vyhasol na Prvý sviatok vianočný. Jeho sestra Kateřina (26) pre denník Blesk prehovorila o nešťastí, ktoré zdrvilo celú rodinu. ,,Vianoce sme trávili u rodičov v meste Chrudim. Aleša pobolievalo brucho, lenže myslel si, že je to len žlčník alebo že niečo zlé zjedol. Na Prvý sviatok vianočný nám ale povedal ,Poďte sem, ja to mám nejaké tvrdé," opísala Kubátova sestra.

,,Odišli sme s ním okamžite do nemocnice a tam mu po ultrazvuku povedali, že má metastázy a veľký nádor na obličkách," odhalila Blesku Kateřina s tým, že hneď začali plánovať liečbu v Prahe. Lenže tej sa už Aleš nedožil. ,,Večer sme v objatí zaspali a v noci, keď šiel na záchod, omdlel v dverách. Počuli sme to a hneď šli za ním. Ešte žil, pozeral na nás, ale keď prišla záchranka a mama ho pustila, tak zomrel... Nádor mu praskol a nastala otrava organizmu. Všetko sa to stalo v jeden deň," nemôže uveriť sestra mladého herca.

Aleš bol pre ňu všetkým a hroznej rane čelí s pomocou antidepresív, rovnako zle sú na tom jej rodičia. Kubát s rakovinou v minulosti úspešne bojoval pred piatimi rokmi, kedy mu vyoperovali malý nádor. Okrem herectva sa talentovaný mladý muž venoval tiež spevu a moderovaniu.