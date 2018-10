Český herec prehovoril o záhadnej nehode Zedníčkovho synovca († 27): Tuším, čo sa mu stalo osudným

Nepochopiteľná smrť počas silvestrovskej noci.

Len tridsať minút po začiatku roka 2018 vyhasol život Jakuba Zedníčka († 27), synovca známeho českého herca Pavla Zedníčka. Jakub hral v Mestskom divadle Brno, účinkoval v reláciách Kufor či Kurňa, čo to je?. V osudnú noc dostal na diaľnici D1 cestou do Prahy šmyk a narazil do zvodidiel. Kolíziu prežil, doplatil však na svoj ďalší čin. „Vodič po náraze do zvodidiel vystúpil z auta, prekročil zvodidlá a vošiel do dráhy dodávky. Utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedol Blesku po nešťastí hovorca hasičov Filip Venclovský.

Teraz, desať mesiacov po Zedníčkovej smrti, polícia objasnila príčiny nešťastia. ,,Všetkému predchádzala havária osobného automobilu do zvodidiel, jej vinník neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, ceste, jej kategórii a triede," povedal pre Blesk policajný komisár Bohumil Malášek. Či bol herec v čase nárazu pod vplyvom alkoholu alebo drog, muži zákona nezverejnili kvôli ochrane osobných údajov.

To, prečo Zedníčkek po nehode preliezol zvodidlá a vošiel do dráhy dodávke, však nemôže vysvetliť nikto. Svoj názor však má český herec Jan Čenský, ktorý zažil autonehodu v detstve. ,,Vypadli sme s bratom z auta a ja som začal okamžite utekať. Stalo sa to pri Štěchoviciach. Upaľoval som po poli k Berounce ako zajac. Úplne chápem, prečo Jakub Zedníček preliezal po nehode na D1 zvodidlá tak fatálne, že ho zrazilo idúce auto. Bol v šoku a chcel utiecť z miesta nešťastia, čo ho stálo život. Bol to veľmi dobrý chlapec a talentovaný mím," povedal Čenský v rozhovore pre týždenník Instinkt.