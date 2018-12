Na horách prevláda lavínové nebezpečenstvo: Na týchto miestach by ste si mali dávať pozor

Ráno prevládalo na horách zamračené a hmlisté počasie.

Oproti predchádzajúcim dňom sa zjavne ochladilo, teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od -11°C na vrcholoch do -3°C v stredných polohách. Piatkové prehánky sa vplyvom ochladenia menili na snehové. Ako informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby, snežilo vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách (10 cm) s veľmi silným vetrom prevažne severozápadných smerov, ktorý spôsobil, že v žľaboch polôh južných, juhovýchodných a východných orientácií sa nachádza väčšie množstvo snehu (v doskách) s hrúbkou 0,5 až jeden meter. Na vetrom exponovaných miestach je sneh v kvalite tvrdého podkladu.

V stredných polohách sa vytvorila silná kôra, ktorá stabilizuje snehovú pokrývku. Celková výška snehu dosahuje v stredných polohách (do 1500 m) do 80 cm, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 100 - 170 cm. Vo Vysokých a Západných Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo, t. j. 2. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. Je to dôsledok priaznivej stabilizácie snehovej pokrývky vplyvom predchádzajúcich oteplení a následných nočných premŕzaní povrchu.

Lavínové nebezpečenstvo je v týchto polohách veľmi lokálne, viaže sa najmä na záveterné svahy, žľaby a terénne pasce, svahy pod sedlami južných, juhovýchodných a východných orientácií, kde je sneh nafúkaný do dosiek a vankúšov. Uvoľnenie lavín je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na veľmi strmých svahoch. Pod takýmto zaťažením sa rozumie pád alebo skok lyžiara, peší výstup skupiny turistov v svahu. V Malej Fatre, Nízkych Tatrách a Veľkej Fatre platí mierne lavínové nebezpečenstvo (2. stupeň) pre najvyššie polohy, v stredných polohách platí malé lavínové nebezpečenstvo (1. stupeň).

V týchto polohách je možné lavínu uvoľniť pri veľkom dodatočnom zaťažení (pád alebo skok lyžiara, peší výstup skupiny v svahu...) na veľmi strmých svahoch. Tendencia lavínového nebezpečenstva: s príchodom ochladenia počas dňa klesajúca