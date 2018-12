Žena sa cez sviatky porezala na pohári, všade striekala krv: Z toho, čo urobili hasiči, ostala ako obarená

Počas sviatkov sa často udeje množstvo nepredvídateľných zranení. Našťastie sú vždy v pohotovosti záchranári.

Mama Rachel Schoonover z New Yorku rozbila pohár vína a porezala si zápästie. Podľa portálu Mirror zasiahla tepnu. Je jasné, že toto bolo to posledné, čo chcela počas sviatkov zažiť, ale miestni hasiči urobili úžasné gesto, aby jej pomohli. Vo facebookovom príspevku to celé vysvetlila. „Krv bola všade, striekala na všetky strany mojej kuchyne. Zabalila som si ruku do uteráka, zavolala som pohotovosť, ešte som zavolala aj mojej mame, no neustále som krvácala.“

Hasiči z West Elmira Fire Departmant prišli prví a zastavili jej krvácanie. Rozprávali sa s ňou, kým neprišli záchranári. Rachel mala pocit, že každú chvíľu odpadne. Keď prišli záchranári, ktorí mali Rachel zobrať do nemocnice, jej mama ešte stále nebola doma. Našťastie, hasiči zostali v dome, aby dohliadli na jej syna Deca, kým nepríde. Rachel bola veľmi vďačná, pretože ho nemohla nechať samého.

V nemocnici jej ruku zašili a pichli jej injekciu. „Bála som sa, čo ma čaká doma, keď sa vrátim. Všade krv, ktorá bola v každej miestnosti..“ Potom vysvetlila, že na jednom mieste v dome našla list. „Dúfame, že sa cítite lepšie a že budete mať krásne sviatky.Dúfame, že vám bude dobre. Krásne sviatky, hasiči z West Elmira.“

Rachel povedala, že bola prekvapená a naozaj dojatá. Odkaz zdieľala na Facebooku, kde sa stal veľmi rýchlo virálnym. Jeden z komentujúcich napísal: „Fíha, tak toto je naozaj nad rámec ich povinností. Úžasné, čo urobili. Sú to skutoční hrdinovia.“