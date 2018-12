Švédski hokejisti sa počas duelu so Slovenskom postarali o zaujímavý moment.

Slováci prehrali so Švédskom 2:5, no napriek tomu strelili v dueli iba jeden gól. O ten druhý sa postaral hráč "troch koruniek" Filip Sveningsson. Ten sa rozhodol prihrávať cez vlastné bránkovisko, ale trafil pri tom brankára Ahmana, od ktorého sa odrazil puk do siete. Táto dvojica tak nechcene pomohla slovenským reprezentantom a znížila skóre zápasu na rozdiel dvoch gólov.