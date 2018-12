Marpo musel v zápase proti Rytmusovi čeliť poriadnej nepríjemnosti: S týmto bojoval po 3. kole

Prestížny boxerský súboj medzi rapermi Patrikom Rytmusom Vrbovským a Otakarom Marpom Petřinom spôsobil bývalému českému thaiboxerovi nepríjemné zranenie ruky.

Marpo mal po 3. kole veľké nepríjemnosti. Ako informoval na svojom instagramovom profile, po jednom údere si myslel, že má zlomenú ruku. Tá mu poriadne napuchla a kvôli tomu sa mu následne zle boxovalo. Čecha nakoniec toto zranenie nezastavilo a zápas dotiahol do víťazného konca.

Bývalý thaiboxer po zápase vzdal hold aj svojmu súperovi. "A posledný rešpekt Rytmusovi za to, že tam vliezol. Bolo to ako majstrovstvá sveta v hokeji, bol to krásny zážitok a všetkým patrí obrovská vďaka. Prepísali sme históriu," uviedol Marpo na instagrame.