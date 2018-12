Úprimné slová Rytmusa pred zápasom: Všetci očakávajú, že ma rozbije

Slovenský reper Patrik Rytmus Vrbovský už o niekoľko hodín vbehne do ringu v pražskej O2 Arene, kde ho čaká boxerská premiéra.

Jeho súperom v prvotine medzi šestnástimi povrazmi bude český reper a niekdajší thaiboxer Otakar Marpo Petřina, Člena hudobného zoskupenia Kontrafakt, nečaká nič jednoduché. Súboj s Marpom si však vypýtal sám, hoci mal možnosť bojovať i s niekým iným. "Dva roky som aktívne boxoval. Ľudia sa ma stále pýtali, kedy dám zápas. Stretol som Petra Kareša, ktorý ma oslovil. Ponúkol mi boxerský zápas s neznámym protivníkom. Ja som si však vyžiadal Marpa. Už rok sa na to poctivo pripravujem," povedal pre agentúru SITA Rytmus.

Čo vedie úspešného muzikanta postaviť sa do ringu? "V živote mi stále niečo chýbalo, aj keď som si splnil sny prostredníctvom hudobnej kariéry. Chýbalo mi niečo pohybového charakteru. Som bývalý tanečník a teda to mám v sebe. Bol som na očistnej dovolenke v Thajsku, kde som si vyskúšal thajský box. Po mesiaci, keď som sa vrátil domov, som sa zoznámil s Attilom Véghom, s ktorým som pokračoval v tréningoch MMA. Potom som si vyskúšal aj klasický box a pochopil som, že to je láska môjho života," uviedol.

Rytmus si uvedomuje, že zápas bude atraktívny pre verejnosť. Dôkazom toho je i predčasne vypredaná O2 Arena. A to ho teší, tak to má rád. "Bude to zaujímavé. Marpo sa tomu venuje a má skúsenosti. To znamená, že je to pre mňa výzva. On bude za Česko, ja budem za Slovensko. Okrem toho sme obaja reperi," zamyslel sa 41-ročný Vrbovský. Súboj sa uskutoční podľa pravidiel klasického boxu. Hmotnostná kategória nie je striktne definovaná.povedal Rytmus, ktorému ešte v novembri ukazovala ručička na váhe 88 kg.

Počas kariéry vypredal desiatky koncertov a verí, že nervozite nepodľahne ani pred štvrtkovým stretnutím: "Neviem, ako to bude. Niekto je zápasový typ. Niekto iný môže mať natrénované, ale zlomí sa. Vojde do ringu a nič. Bolo veľa takých. Veľa som trénoval, prešiel som si peklom a zápasový deň vnímam ako sviatok a odmenu za to všetko."

Keďže sa duel koná krátko po Štedrom dni, populárny reper si musel aj počas Vianoc strážiť svoj jedálniček.vyhlásil Rytmus, ktorý zároveň počas sviatkov oznámil na instagrame, že spolu so snúbenicou Jasminou Alagičovou čakajú prvý prírastok do rodiny.

Rodák z českého Kroměříža má pred vstupom do ringu iba tie najvyššie ciele. "Keby som nemal šancu zvíťaziť, nešiel by som do toho. Viem, čo je vo mne. Zároveň viem, že proti mne nastúpi niekdajší thajský boxer. Nie je to klasický boxer. Bojovníci MMA či thaiboxeri majú box ako doplnok. Boxer má vždy navrch, pretože to je jediné, čo robí. Thaiboxeri sa väčšinou prezentujú kopmi, údermi lakťami, kolenami či 'klinčami'. Z toho môžem ťažiť. Viem, na čom som. Absolvoval som veľa tréningov s rôznymi inými bojovníkmi a v boxe som mal navrch," prezradil Rytmus.

"Trénoval som box aj s Attilom Véghom. Neskôr som ho trénoval v Amerike, v Thajsku i v Anglicku. Potom som prešiel k Tomimu. Z každého trénera som mal niečo iné. S Tomim sme začali trénovať v júni a to je dosť dlhá doba na to, aby som prešiel na jeho štýl a taktiku," vyhlásil Rytmus.

S boxom začal, až keď mal takmer štyridsať rokov. Nemyslí si, že by to bol problém. "Niekto je v štyridsiatke zošľahaný, 'zošermovaný' a rozbitý. Ja si myslím, že môžem dať pokojne aj trojfázový tréning. Závisí to od toho, či niekto fetuje, či nemá problémy s alkoholom, zdravotné problémy, či neprežil život s tým, že celý čas robil to, čo ho nebaví alebo či je utrápený. Od toho to závisí. Myslím si, že keď sa človek o seba stará, žije zdravo a je väčšinu svojho života šťastný, tak aj štyridsiatka je v pohode vek. Trénujem s mladými chalanmi a nemám s tým žiadny problém," zamyslel sa.

Aktuálne sa Rytmus sústredí iba na duel s Marpom, ďalší zápas však zatiaľ neplánuje.zhodnotil. " Nebude to preňho jednoduché. Všetci očakávajú, že ma rozbije. Keď sa mu to náhodou nepodarí, extrémne ho to psychicky zlomí," uzavrel Patrik Rytmus Vrbovský.