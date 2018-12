Žena sa na Vianoce prebudila do nočnej mory: Zdrvujúci pohľad na vankúš

Šok rovno na Vianoce! Žena sa prebudila a v zrkadle uvidela bolestivú pravdu.

Britka Janine Vickery (37) zažila počas najkrajších sviatkov v roku veľmi nepríjemné prekvapenie. Radosť z Vianoc jej ráno pokazil pohľad do zrkadla.

Janine diagnostikovali tretí stupeň rakoviny prsníka a dva týždne pred sviatkami začala chodiť na liečbu chemoterapiou. Aj napriek tomu, že prežívala ťažké obdobie, tešila sa na Vianoce strávené spolu s jej blízkymi a dcérou. Sviatočné ráno však malo trpkú príchuť.

Keď sa Janine 25. decembra zobudila, na vankúši si všimla celé kadere svojich vlasov, ktoré jej vypadali v spánku. Pohľad do zrkadla bol pre ňu zdrvujúci. "Zobudila som a všade naokolo boli moje vlasy. V sprche som si aj poplakala. Napokon som si dala na hlavu parochňu a išla som na vianočný obed k mojej rodine," povedala pre britský denník The Sun statočná žena.

Keď si sympatická brunetka nahmatala v prsníku hrčku, lekári jej vraveli, že je to len cysta. Napokon sa z toho vykľula rakovina a Janine zachvátila panika. Dokonca priznala, že už si chcela ísť pripravovať pohreb. Napokon však dokončila ďalšie kolo chemoterapie a liečba má dobré vyhliadky. Janine je odhodlaná bojovať so vztýčenou hlavou. "Cítim sa byť silnejšia. Aj počas chemoterapie si môžete dať vytetovať obočie, tak som to urobila a som šťastná. Prečo by som nemohla podstúpiť túto ťažkú cestu so vztýčenou hlavou a zároveň vyzerať krásne?" dodala.