Herec Miroslav Donutil o filmovej komédii: Chyba, ktorú si v Pelíškoch nevšimol

Keď sa povie meno Miroslav Donutil, takmer všetci vedia, o koho ide. Jeho legendárne postavy z filmov Tankový prapor, Černí baroni, Dědictví aneb Kurvahošigutntag poznajú diváci všetkých vekových kategórií.

K Vianociam neodmysliteľne patrí aj film Pelíšky, kde stvárnil nezabudnuteľnú postavu komunistu a bývalého vojaka Šebeka. S obľúbeným hercom sme sa stretli len pár dní pred Vianocami. Čo prezradil v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa?

Tradične sa na Slovensku a v Česku vysielajú počas vianočných sviatkov legendárne Pelíšky. Koľkokrát ste film videli? Objavíte v ňom po toľkých rokoch stále niečo nové?

Po nakrútení filmu v roku 1999 som Pelíšky videl aspoň päťkrát. Vždy, keď som sa pozeral na film, videl som tam nejakú novinku. Keď sedíte v kine, niektoré drobnosti vám uniknú v smiechu divákov. Na niektoré drobné detaily som zabudol a objavil som ich až doma, v pokoji pri sledovaní filmu v televízii. Sú to drobné nepostrehnuteľné momenty, ktoré nie vždy hneď človek zaregistruje.

Vo filme pozornému divákovi neujde viacero lapsusov. Napríklad v jednom momente sa pýtate filmového syna Michala, ktorý na nástenku pripol portrét Micka Jaggera z Rolling Stones: Co je to tu za hnusnou máničku? Keď potom nahnevane trháte plagát so spevákovou podobizňou, máte na sebe hnedý sveter, no v detailnom zábere na vaše ruky ste len v bielej košeli... Viete o tom?

Tak to som si nevšimol. Musím sa na to pri najbližšom vysielaní Pelíškov pozrieť.