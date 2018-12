Adamec († 76) bol huncút na trávniku aj mimo neho: Čím si vyslúžil povesť búrliváka?

Jeden z najlepších slovenských futbalistov v histórii Jozef Adamec († 76) dokázal vždy niečo vymyslieť na trávniku, ale huncútom bol aj mimo neho. V médiách v minulosti prezradil viaceré zaujímavosti zo svojho futbalového života, na ktoré jeho fanúšikovia nikdy nezabudnú. Denník Nový Čas zalovil v archíve a vytiahol niektoré pamätné udalosti zo športového života futbalovej legendy...

Pol roka nosil víno

Mladého Adamca si ako veľký talent z Vrbového vyhliadol legendárny tréner Anton Malatinský. V zime 1958 prišiel Adamec do trnavského Spartaka a už v januári 1959 ho zaradili do A-tímu. Po marcovej víťaznej

ligovej premiére proti RH Brno dostal odmenu 200 korún a pol roka musel na príkaz brankára Stacha nosiť do šatne prískočné - litrík vína.

Vyfackal novinára

Po návrate z majstrovstievsveta 1970 v Mexiku mal Adamec nepríjemnú fyzickú potýčku s novinárom Karlom Staněkom zo Svobodného slova. „Vypisoval o mne, že ten futbalista zo slovenského vidieka nemá žiadnu výchovu. Už pri tom ma nadvihlo. Keď sme pristáli na letisku v Prahe, hrnul sa ku mne s otázkou na prípad Puma - Adidas. Ja, že: ,Veď to je otázka pre funkcionárov.‘ On utrúsil: ,Blbečku.‘ Tak som ho chytil pod golier a dal mu facku. Následne som za to dostal dištanc na tri mesiace, ale našťastie to bolo v letnom období, takže napokon som vynechal iba štyri zápasy,“ zalovil v pamäti rodák z Vrbového.

Sprchoval si kopačky

Obávaný kanonier prezývaný Hatrlo mal počas svojej bohatej a úspešnej kariéry aj zaujímavý predzápasový rituál. „Pred zápasmi som vždy zašiel do sprchy, zobral hadicu a trošku si namočil obe kopačky, aby neboli také suché,“ prezradil Adamec, ktorý na klubovej scéne strelil 170 gólov v 396 zápasoch.

Nikoho nezranil

Obávaný kanonier v médiách v minulosti prezradil aj to, že obrancovia súpera vždy na neho poľovali a často zápas pre zranenie ani nedohral. „Musím povedať, že počas svojej hráčskej kariéry som nikdy nezranil hráča súpera natoľko, že by duel nedohral a musel striedať. Naopak, mňa častokrát zranili a zápasy som nedohral.“

Bál sa lietať

Legendárny futbalista počas svojej hráčskej i trénerskej kariéry

absolvoval aj stovky letov. V začiatkoch s leteckou prepravou nemal žiadne problémy, ale postupne začal mať z pobytu na palube panický strach. „Stalo sa aj to, že som dokonca na dva zápasy reprezentácie do

Brazílie i Turecka s výpravou neodletel,“ zaspomínal si pred pár rokmi s úsmevom.