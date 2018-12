Na smrť Jozefa Adamca († 76) reagoval legendárny Pelé: Jeho slová chytia za srdce aj vás

Správa o smrti bývalého vynikajúceho futbalistu a neskôr aj trénera Jozefa Adamca zaskočila aj legendárneho Brazílčana Pelého.

Trojnásobný víťaz MS vo futbale sa dozvedel o smutnej udalosti priamo na Štedrý deň, keď výnimočný hráč s prezývkou "Hatrlo" skonal v trnavskej nemocnici vo veku 76 rokov.

"Na zlé správy človek nikdy nemôže byť dosť dobre pripravený a na smrť blízkeho človeka z rodiny už vôbec nie. A my bývalí hráči sme jedna veľká futbalová rodina. Roky sme sa stretávali na rôznych štadiónoch sveta. Na ihrisku sme boli súperi, ale vždy aj futbaloví džentlmeni, ktorí sa navzájom uznávali a utvárali priateľstvá na celý život,“ povedal dnes už 78-ročný Brazílčan pre denník Pravda.

Adamec v roku 1968 strelil hetrik do siete Brazílie, čo sa mu podarilo ako prvému hráčovi na svete. Aj preto je vo futbalových kruhoch vysoko vážený a nielen v bývalom Československu. "Odišla na večnosť ďalšia legenda. Futbalista, ktorý nám strelil tri góly v jednom zápase. Tá správa ma šokovala. Aj my v Brazílii vieme, kto je Jozef Adamec. Takých strelcov, ktorí dali do siete nášho 'selecaa' hetrik, bolo len veľmi málo,“ spomenul si Pelé.

Jeden z najlepších futbalistov všetkých čias sa na ihrisku stretol s Adamcom vo dvoch stretnutiach a v oboch prípadoch išlo o súboje na MS - v Čile 1962 a rovnako aj v Mexiku 1970. "Okamžite som si spomenul aj na ďalších dvoch futbalových velikánov z Československa Josefa Masopusta a Jána Popluhára, ktorí už tiež odišli na večnosť. 'Amigo Adamec' písal veľkú futbalovú históriu, bol to výnimočný hráč. Rád by som vyjadril hlbokú sústrasť jeho rodine. Nech odpočíva v pokoji. Som si istý, že tam hore vo futbalovom nebi bude jeho hviezda žiariť navždy,“ doplnil Pelé pre denník Pravda.